Pablo Picotto: el capo del stand up, en Mendoza

“Hola, ¿cómo están? ¡Bienvenidos! esto es un show, un show de stand up, digamos”, dice Pablo Picotto al empezar uno ce sus monólogos. Así, directo, sin pelos en la lengua ni vueltas, el humorista, “vestido de civil, habla”. ¡Facilísimo! o así lo hace parecer.

En esa simpleza radica el éxito de los stand up de Picotto, que después de ser furor en Buenos Aires y distintas provincias, este fin de semana regresa a Mendoza para presentarse por partida doble: el viernes en Tupungato y el sábado, junto a los humoristas locales Federico Marzano y Jessica Echegaray, en Ciudad. Antes, el artista oriundo de Buenos Aires habló con Así Estamos, por Estudio 91.7 sobre su gran presenta y, por supuesto, el show que realizará el sábado desde las 22 en el teatro Tajamar (en San Martín 1921, de Ciudad).

“Es un placer poder trabajar con Fede (Marzano) y con Jesi (Echegaray) y también es un placer poder ir, por lo menos una vez por año, a cada una de las provincias, como para poder saludar a todos y presentar el espectáculo”, dijo Pablo Picotto.

Por otra parte, el humorista también destacó que “Mendoza tiene un público al que le gusta mucho la cultura y los eventos culturales”. “La gente se acerca y responde de una manera muy cordial, eso es buenísimo”, continúo.

“También voy a dar un seminario de stand up, de humor y de comedia”, adelantó.

“Antes tenía presión, pero un día dije: ‘Trabajé tanto para poder dedicarme a lo que me gusta, ¿Y ahora que me dedico a lo que me gusta en vez de disfrutarlo lo sufro? No tiene sentido. Ahora lo disfruto”, analizó el popular humorista que tiene más de 700 mil seguidores en su cuenta de Instagram @pablopicotto. “La gente me manda cosas muy divertidas. Alguno, cada tanto, me insulta, pero es parte de la cosa. Las redes son medio impersonales. Igual, la mayoría de la gente tiene una onda bárbara y va creciendo”, aseguró.

En cuanto a su estilo de contar todo con tanta sencillez en cada uno de sus espectáculo, Picotto explicó: “Yo lo que trato es que todo sea súper fácil de comprender para no enroscarnos, sobre todo si es un análisis político, porque, por lo general, en política o economía, cuando no entendés nada es porque te están choriando, viste. Tiene que estar claro, nada de ‘Fondo de compensación de retiro de no sé que’ ¿Qué quiere decir eso? ¡Que te muerden el 20! Entonces lo hacemos más fácil y nos encontramos con las cosas como son”.

Por último, el artista adelantó algo de lo que hará en el Tajamar y comentó: “Por ahí va a haber un poquito de humor, un poquito de stand up. Habrá un poquito de ‘el ferretero’ también (uno de sus personajes). Va a haber un poco del espectáculo que se va a venir después, pero en realidad es casi todo de Esto es plata, que es el espectáculo con el que estamos girando”.



Sobre el show en el Tajamar

Día y hora: sábado, a las 22.

Lugar: Teatro Tajamar (en San Martín 1921, de Ciudad).

Entradas: $200.

Artistas en escena: Pablo Picotto, Jessica Echegaray y Federico Marzano