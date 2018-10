Michael Bublé deja la música por el cáncer de Noah

COMPARTIDOS: 0

Michael Bublé dio una noticia que revolucionó la música a nivel mundial.

El superlativo cantante canadiense dio una entrevista con el diario inglés Daily Mail en la que anunció: “Me retiraré del negocio. He hecho el disco perfecto y ahora puedo irme en la cima”.

El motivo de su inesperada retirada a los 43 años es nada más y nada menos que su hijo con Luisana Lopilato, Noah, al que hace dos años le diagnosticaron cáncer de hígado.

“Todo mi ser ha cambiado. Mi percepción de la vida. No sé si puedo terminar esta conversación sin llorar. Y nunca perdí el control de mis emociones en público”, explicó el cantautor.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-10-12-9-2-15-sin-contrato-maluma-se-defendio-de-las-acusaciones-que-lo-tildan-de-machista

Además añadió: “Ya no tengo estómago para eso. El narcisismo de las celebridades. Esta es mi última entrevista. Me retiraré. He hecho el disco perfecto y ahora puedo irme a la cima”.

“Realmente me quería morir, no sabía cómo seguía respirando, mi esposa estaba igual y, aunque yo trataba de estar más fuerte por los dos, realmente no era fuerte”, contó Bublé, quien también reflexionó que se cansó de la fama.

La mala noticia

Vale recordar que Noah fue diagnosticado con cáncer de hígado y, en noviembre de 2016, Luisana Lopilato y Michael Bublé revelaron a través de Facebook: “Estamos devastados por el reciente diagnóstico de cáncer de nuestro hijo mayor Noah quien se encuentra actualmente en tratamiento en los Estados Unidos. Siempre hemos hablado mucho sobre la importancia de la familia y el amor que tenemos por nuestros hijos”.