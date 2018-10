COMPARTIDOS: 0

El Pretty Boy colombiano siempre ha estado en el ojo de la polémica por el contenido de sus letras. Sin embargo eso no le ha quitado público, por el contrario, en cada día que pasa Maluma parece tener más seguidores de sus canciones, su ritmo latino y a la vez urbano.

Maluma brindó recientemente una entrevista para el diario “El País” y habló sobre su carrera y especialmente sobre una de sus canciones que fue blanco de muchas críticas, "Cuatro Babys".

Muchos fueron los que le achacaron a Maluma que la letra de “Cuatro Babys” es completamente machista.

El Dirty Boy respondió a la pregunta de ¿si se arrepiente haber compuesto esa canción?: “No, jamás. ¿Cómo me voy a arrepentir? Durante un concierto en Puerto Rico, ese fue el tema más exitoso" refutó Maluma a la prensa.

Esgrimiendo argumentos en su defensa Maluma dijo: "Si se escuchan con atención la mayor parte de las canciones de trap y rap americano...El último tema que Kanye West canta con Lil Pump, en el que dice 'You´re such a fuck´ho, I love it'. Eso es más fuerte todavía. Y son artistas que se presentan en los Premios Grammy anglosajones".

Maluma fue blanco de duras críticas en grupos feministas

El intérprete de “El préstamo” también habló sobre sus actuales proyectos musicales y profesionales y abrió la puerta a todo tipo de especulación al decir que no descarta en absoluto la posibilidad de compartir roles con algún otro cantante conocido.

“Pido perdón a las personas que se hayan podido sentir influenciadas negativamente por el contenido de algunas de mis canciones. me sorprende que muchas personas se muestren en contra de mi música. Mi mamá y mi hermana me criaron y lo primero que me enseñaron fue el valor de respetar a una mujer, tras bambalinas soy todo lo contrario“ remarcó Maluma.

"Cuatro Babys" la canción de Maluma que más enojo provocó a las feministas

Como es bien sabido, variados grupos feministas protestaron en España, durante su gira en ese país, contra el contenido de la letra "Cuatro Babys". En las estrofas puede leerse que tiene una fuerte impronta cosificadora de la mujer, sin embargo, Maluma “no se arrepiente de nada” y de hecho remarcó el tema le dio mucha más fama.

Un fragmento de la letra "Cuatro Babys":

Ya no sé que hacer

No sé con cuál quedarme

Todas saben en la cama maltratarme

Me tienen bien, de sexo me tienen bien

Estoy enamorado de cuatro babies

Siempre me dan lo que quiero

Chingan cuando yo les digo

Ninguna me pone pero

Dos son casadas

Hay una soltera

La otra medio psycho y si no la llamo se desespera

Cabe destacar que algunas famosas como Selena Gomez han sido severas a la hora de opinar sobre las letras y la música de Maluma. De hecho esta última se negó a interpretar con él algún tema en conjunto.

Vos que pensás al respecto, ¿Maluma es machista? ¿Qué pensará de esto la novia de Maluma, Natalia Barulich?