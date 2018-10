Bolsonaro, entre elogios a Macri y dudas sobre el Mercosur

El controvertido candidato Jair Bolsonaro, favorito para la segunda vuelta en las elecciones de Brasil, sigue generando incógnitas sobre temas centrales para la Argentina. A su vez, elogió al presidente Mauricio Macri, tal vez buscando una sintonia que sus proyectos políticos podrían desmentir.

La referencia al mandatario argentino llegó durante la primera conferencia de prensa que brindó luego de las elecciones del pasado domingo, donde no alcanzó por cinco puntos la mayoría que lo consagrara en primera vuelta. "Ante todo, un abrazo a Macri, que terminó con la Dilma Kirchner", señaló, comparando a la depuesta mandataria brasileña con la ex presidente argentina, ambas defensoras de los populismos.

Con pocas definiciones políticas, Bolsonaro ratificó su postura en un tema polémico: "Cuando hablé de la cuestión de la migración, es porque no podemos tener un país con fronteras abiertas", explicitó, mientras que sobre otro tema polémico, como la seguridad, reafirmó que "Vamos a enfrentar la inseguridad para que nuestro pueblo tenga paz. Vamos a buscar países del primer mundo para aprovechar su tecnología y traer felicidad a nuestro pueblo". Vale recordar que es un defensor de la portación de armas por parte de los ciudadanos.

Pero las mayores incógnitas para nuestro país vienen por las cuestiones del Mercosur, y sobre todo, la tan buscada alianza de este con la Unión Europea, un desvelo de Macri que no parece interesarle al candidato. "El Mercosur tiene su valor, pero fue desfigurado por el PT. No abandonaré el Mercosur pero no será guiado por cuestiones ideológicas", aseguró, pero su formación nacionalista lo lleva a pensar que la asimetría entre la Unión Europea y el Mercosur puede complicar a la industria brasileña".

El acuerdo es una de las políticas en que están trabajando a fondo los gobiernos de Temer y Macri, con el sueño de que en la próxima ronda del G20 se puedan hacer anuncios concretos. Sellarlo antes de la renovación de autoridades en el gigante sudamericano es una apuesta fuerte, pero luego habrá que ver el nivel de compromiso del ganador -todos descuentan que será Bolsonaro- cuando llegue al Planalto.