El clásico rosarino se jugará sin público y en la cancha de Lanús

Después de tantas idas y vueltas, de especulaciones y posibles escenarios, finalmente se concretó el día y lugar que albergará el clásico rosarino. La noticia dejó furiosos a los amantes de fútbol argentino y el partido no contará con una característica fundamental de la Copa Argentina: la posibilidad de que ambas parcialidades puedan disfrutar en vivo y en directo del encuentro, junto con el folklore que eso genera.

Desde un primer momento se sabía que la organización de este duelo iba ser conflictiva, por cómo se vive este clásico en Rosario, por la multitud de personas que moviliza y por disposición de la serie que se debe jugar en un cancha neutral. Se barajaron varias posibilidades, un sorteo entre las canchas de los clubes involucrados, el estadio Brigadier Estanislao López de Colón, Córdoba y hasta Mendoza.

También se dijo que se jugaría con público de ambas parcialidades, pero muy reducido. El gobernados Miguel Lifschitz y el intendente José Corral apoyaron esa opción y se mostraron dispuestos a asumir la organización del evento.

Lo cierto es que nada de eso sucedió. Finalmente la AFA dio su veredicto e inmediatamente desaparecieron todos los supuestos. Se jugará en la cancha Lanús el miércoles 24 de octubre, sin público y a puertas cerradas. Todavía resta la confirmación del horario.

El Concejo pidió expresamente que no se juegue en Santa Fe

"Las autoridades de la provincia no quieren correr riesgos y tampoco quieren público, por lo que se definiría en las próximas horas jugarlo el 24 de octubre, sin público y en cancha de Lanús", deslizó una fuente cercana a la organización del torneo.

Por su parte, la concejal de la ciudad de Santa Fe por el partido justicialista, Marcela Aeberhard, elaboró un proyecto para que el clásico rosarino no se juegue en la provincia de Santa Fe. Los motivos son contundentes: "Se generan grandes disturbios y se comenten infinidad de hechos bandálicos", afirmó. Además de que no están satisfechos con las garantías dadas por el Ministerio de Seguridad.

El lunes se realizó una reunión en la Sede de Gobernación entre la dirigencia de ambos clubes e integrantes del Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Lo extraño fue que los organizadores de la Copa Argentina no dieron el presente en el cónclave, por lo que los líderes de Newell´s y Rosario no se pusieron de acuerdo en lo más mínimo y en definitiva la junta no surtió el efecto esperado.

En consecuencia, se acabó la disputa y las dudas sobre el súperclásico rosarino. Ya está dispuesto el día y la sede, y los hinchas solo podrán disfrutarlo por la TV.