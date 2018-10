Presentaron un proyecto para limitar reelecciones en Mendoza

COMPARTIDOS: 0

En tiempos de mucha turbulencia económica, financiera y social, que golpea directamente a la gente, surgen oportunas señales de la clase política. Redundan en recuperar el devaluado prestigio político de la dirigencia pero, fundamentalmente, dar una señal de esperanza al ciudadano que no está bien.

Protagonista de esto es el diputado provincial Marcos Nivel (PD-FCM), quien presentó dos proyectos de ley que, de ser aprobados, marcarían un rumbo distinto en la política mendocina.

Uno de los cambios busca limitar la reelección de legisladores provinciales y modificar sus fueros, ligado directamente a lo que está pasando con las causas que se investigan en el fuero penal federal, con exfuncionarios –como la expresidenta Cristina Kirchner– que se amparan en los fueros parlamentarios para evadir la acción de la Justicia. En ese sentido, Niven considera que Mendoza puede dar el gran ejemplo nacional.

La otra propuesta es efectivizar la modificación de la enmienda que limita a una reelección el mandato de los intendentes.

Para el legislador, ambos proyectos son importantes y oportunos desafíos, y espera que sean acompañados por el resto de los diputados, y que no ocurra lo que sucedió con la propia enmienda constitucional que pone fin a la reelección de jefes comunales y con el proyecto de ley que pretendía terminar con el nepotismo en los tres poderes del Estado provincial.

“Es lo que se espera de los políticos”

El Ciudadano entrevistó al diputado Niven, quien dio detalles de los proyectos de ley presentados. “Uno es para reformar la Ley Orgánica de los partidos políticos mendocinos, limitando la reelección a solo una vez en forma consecutiva, tanto para diputados como para senadores. Esto sigue la misma línea del proyecto de ley que presentamos para limitar la reelección de intendentes, la que hoy se discute si se promulga o no”, explicó.

Y agregó: “Esta iniciativa es el pensamiento del Partido Demócrata, porque nosotros limitamos las reelecciones de todos los cargos desde el 2000. Así figura desde ese año en nuestra Carta Orgánica, y lo hacemos para incentivar a los jóvenes a participar en un ámbito de transparencia, donde los mayores dejamos los espacios para que avancen las nuevas generaciones”.

“En el Partido Demócrata –resalta Niven– cuando hacemos estas presentaciones es porque creemos en ellas, además de interpretar lo que los ciudadanos esperan de la clase política. Este pensamiento y estas presentaciones son parte de nuestro deber como legisladores, porque interpretamos el deseo de los ciudadanos convencidos de que le hace muy bien al sistema democrático”.

“Espero que Mendoza esté a la vanguardia’

Preguntado sobre la otra propuesta, el legislador demócrata dijo: “Entiendo que el segundo proyecto que hemos presentado es más conflictivo. Tiene que ver con los fueros, es decir, con la inmunidad parlamentaria. Proponemos una enmienda del artículo 96 de la Constitución provincial con el objetivo de dejar esa inmunidad únicamente para el caso de lo que expresamos y votamos en la función legislativa”.

“Eliminamos la parte que indica que gozamos de inmunidad hasta para el arresto, por ejemplo. Eso está ligado con lo que sucede a nivel nacional y ojalá que Mendoza logre ser vanguardia en esto, porque sería una gran señal para el país. En un principio, estas normativas fueron aplicadas para asegurar la independencia de los que somos parlamentarios, para que no fuéramos amedrentados en el cumplimiento de nuestra tarea legislativa”, explicó.

Niven aseguró: “Esa división de poderes está garantizada. Entonces, creo que los fueros deben estar para asegurar nuestros votos y lo que decimos. No deben servir de ninguna manera como impedimento para que la Justicia avance en una causa. Es decir, es inaceptable que nos atrincheremos en esos fueros para que no nos puedan juzgar. Eso hace que la gente tenga un mal concepto de nosotros por este tema, porque los ve como privilegios. No deben existir porque todos debemos ser iguales ante la ley”.

Tras la credibilidad en la política

Finalmente, y reflexionando sobre otros proyectos de su autoría que no fueron apoyados, como el de terminar con el nepotismo, Niven expresó: “Sería un grave error de la clase política no apoyar estas iniciativas, porque la gente no tiene un buen concepto de nosotros. Nos ve con esos privilegios que no tienen los demás, en un país que pasa por un momento muy difícil, donde la gente sufre mucho”.

“Por eso creo que tenemos que dar estos pasos y mostrar estos ejemplos si queremos recuperar la credibilidad en la clase política y que realmente el sistema democrático se vea fortalecido”, advirtió el diputado demócrata.