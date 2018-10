Bonafini defendió el escrache a María Eugenia Vidal

COMPARTIDOS: 0



Las agresiones y escraches se han abierto paso en la política argentina, con una peligrosa y autoritaria naturalidad. Y nuevamente fue la gobernadora bonaerenses, María Eugenia Vidal, la víctima de la manifestación violenta de parte de dirigentes gremiales ligados al SUTEBA de Roberto Baradel.

En este caso ocurrió en la ciudad de Chascomús, donde la mandataria participaba de un acto estudiantil y fue insultada por un grupo de gremialistas docentes, de la CTA y de los médicos de la provincia de Buenos Aires, quienes terminaron agrediendo el auto en el que se movilizaba, en un clima de tensión y violencia.

Desde las autoridades se notificó que los agresores fueron docentes activos -una maestra de apellido Barrios- y jubilados, de apellido Márquez, Laborde y Gandolfo, que es quien corre detrás del vehículo de Vidal.

Los manifestantes se identificaban con pecheras de la CTA, de Suteba y de Cicop, que agrupa a los médicos de la Provincia. Otros de los sectores que participaron fueron la Corriente Clasista y Combativa (CCC) e integrantes de Unidad Ciudadana.

Pero el hecho, que según fuentes de la provincia se repiten habitualmente, se magnificó luego de que Hebe de Bonafini, en su habitual ronda de Madres de Plaza de Mayo de ayer, reivindicara y alentara este tipo de prácticas, ensalzando la violencia.

“Vidal se tuvo que escapar por la puerta de atrás. Fue a inaugurar una cosa y parece que algunos compañeros que son más vivos que ella se habían preparado para hacerle una buena batahola. No terminó el acto, no terminó de hablar, se asustó y la sacaron por una puerta de atrás y en contra mano porque los compañeros la corrieron”, señaló la controvertida dirigente, agregando que “Eso es lo que hay que hacer. Que no puedan salir a la calle como salimos nosotros, que no puedan salir a la calle como hace Cristina. Así tenemos que hacerlo, perseguirlos”.

La incitación a la violencia no es nueva en boca de Bonafini, quien tiene un largo historial de incitaciones a la violencia, como haber llamado a incendiar la Corte Suprema con todos los jueces adentro.