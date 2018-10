VIDEO | Rolando Hanglin durísimo con las feministas

COMPARTIDOS: 0

El machismo y el feminismo son temas muy sensibles en la sociedad actual. Muchos no aceptan la opinión del otro y ese es el motivo principal de este debate sin fin.

El locutor Rolando Hanglin, tuvo dichos durísimos contra el feminismo y Carla Conte lo sacó del aire en su programa Confrontados. Lejos de arrepentirse o pedir disculpas, el ex director de la revista Goles, apareció en el programa Pamela a la Tarde y ratificó su postura: "No me muevo ni un milímetro de lo que hice. No me importa si se sintió mal. Yo estaba dando mi opinión. Que no salga a defender a una mina que me choreó. Que se calle la boca".

Rolando Hanglin, fue cuestionado por decirle "Vos callate la boca" a la ex participante del Bailando. Además el conductor radial mostró la letra de una canción totalmente fuera de lugar, ya que en forma vertical se formaba las palabras Ladrona y Puta.

"En un momento yo tuve una amiguita que me vino a visitar a mi casa y se llevó unos pesos. Yo pensé que era poco, pero cuando saqué la cuenta era muchísimo y esto me causó problemas porque tuve problemas económicos" contó Hanglin.

Carla Conte luego de ver la letra del tango se enojó y le dijo lo siguiente: "Me parece que no da. Vos no quedás bien parado diciendolé ladrona y puta a una mujer". A lo que Rolando Hanglinle contestó: "¿Y a mí qué me importa? si yo no quiero quedar bien parado con nadie".

Luego de esto, hubo un intenso cruce de palabras entre la conductora y el locutor. Por éste motivo, Rodrigo Lussich intervino y decidió ponerle punto final a la entrevista: "Hay que sacar del aire a Rolando".

El co-conductor de Confrontados, además agregó: "Lo siento enormemente, tenemos que sacar del aire a Rolando Hanglin, un tipo respetadísimo que yo tengo particularmente como referente en el periodismo por su profesión radial la cual aprecio y admiro, pero este momento no es para seguir al aire".