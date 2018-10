COMPARTIDOS: 0

Un pequeño nene encuentró un cachorrito abandonado, decidió llevarlo hacia un local donde ofrecen comida y agua para perros de la calle. Lo que nos enternece a todos, es la forma en que se despide de él, haciendo saber que no quería dejarlo solo.

El video fue captado por cámaras de seguridad fuera del negocio, se puede ver al niño cuando llega con su mochila con ruedas y saac de su interior un cachorrito blanco que encontró a la salida del colegio.

Acomoda al perrito al lado de la comida, agarra su mochila e intenta irse saludando con su mano.

Avanza un poco y se da vuelta para volver a despedirse. Camina sin dejar de mirar al can ni momento.

“Awww, no puede irse y dejarlo solo”, “Qué encantador, es un chico muy dulce”, “¿Por qué no se puede llevar al cachorro a casa?”, “seguro sus padres no se lo permiten, hizo lo correcto y dejó al perro en el lugar correcto”, fueron alguno de los comentarios que recibió este video viral.

Esta historia tuvo un final feliz, desde ‘ViralHog’ dijeron: “la tienda apoya a un grupo de rescate local, que se hizo cargo del cachorro y ya han encontrado una familia que lo adoptó”.

