Hace poco tiempo que Cande Tinelli largó oficialmente su primera canción llamada “Yo”. La It Girl fue la protagonista del clip en el que se la puede ver, mediante el uso de cámaras, sin tatuajes.

Por otro lado, la hija del famoso conductor argentino Marcelo Tinelli sigue trabajando con su marca de ropa.

Todos los seguidores de la joven en las redes sociales, saben que le gusta llamar mucho la atención y que no le escapa en absoluto a la polémica, de hecho la llama hacía ella para que su imagen termine siempre impregnada en diversas conversaciones y ejemplos de todo tipo.

De todas maneras, queda claro que Cande tiene más amantes de que detractores de su imagen.

Frecuentemente Cande Tinelli, suele subir fotos en la que aparece en ropa interior y luciendo sus tatuajes. La última foto que subió la morocha dejó a todos boquiabiertos.

La foto de Cande Tinelli con un corpiño que tiene forma de dos penes erectos

Cande aprovechó para comprar, durante su estadía en Estados Unidos, un llamativo, polémico y sexual corpiño que tiene la forma de dos penes erectos.

La prenda, Cande la consiguió con un objetivo puntual: lucirla y dedicarla en las redes sociales.

La foto de Candelaria tuvo más de 168 mil likes.

Cande subió una selfie usando el corpiño con los dos pitos, junto a la leyenda: “Stop being a dickhead”, lo que puede interpretarse en español como “Deja de ser un imbécil”.

Por supuesto, los comentarios de sus fans comenzaron a fluir “como agua de una cascada”. Entre las diversas opiniones que le escribieron, hubo quienes la insultaron por su actitud, otros se rieron pero a ella todo pareció “importarle un comino”.

Algunos de los comentarios que le dejaron sus fans fueron:

- "Caramba. Un toque sutil también"

- "Que Buena Combinación de Colores Realmente Muy Bonita"

- "Una ridícula, no sabes qué hacer para llamar la atención. Comprate un cerebro ridícula!!"

- "Que top poronga jajaja"

- "jajajajjaja regálame una verga de verdad"

- "Que verga esa malla"

- "Que finura che🤔"

El comentario de Charlotte Caniggia

Incluso le comentó la foto otra mediática muy polémica, ¡CHARLOTTE CANIGGIA!

Resulta que la hija del Pájaro Caniggia y la ex modelo Mariana Nannis, le comentó: "Tengo el mismo”.

LETRA DE "YO", ESCRITA E INTERPRETADA POR CANDE TINELLI

Lelé como se autodenomina en el ambiente artístico Cande Tinelli, compuso su tema "Yo" con una letra en la que habla de su mundo interior y de la fragilidad del mismo fuera de las apariencias externas y su cuerpo:

Toma mi mano, te invito a conocer mi historia

mi fragilidad mi fuerza, mi manera de querer.

Mírame, no te guíes por mi piel.

Yo quiero hacerte entender

que tengo mucho más adentro.



Soy cielo, soy tierra,

soy un pájaro luchando por salir de la jaula.

Soy calma, soy inquieta.

No me juzgues cuando conozcas mis cicatrices.

Soy humana.



Por fuera parezco dura

por dentro me transformo en agua.

Quisiera ser tu amor que cura

espero que ahora aprendas...



A amarme... A amarme...

A amarme... A amarme...



Cierra tus ojos, seguí el calor de mi voz

solo existimos los dos, explorando mis secretos.



Soy cielo, soy tierra,

soy un pájaro luchando por salir de la jaula.

Soy calma, soy inquieta.

No me juzgues cuando conozcas mis cicatrices.

Soy humana.



Por fuera parezco dura

por dentro me transformo en agua.

Quisiera ser tu amor que cura

espero que ahora aprendas...



A amarme... A amarme...

A amarme... A amarme...

Soy cielo, soy tierra,

soy un pájaro luchando por salir de la jaula.

Una vez más, Cande se las ingenió para posar la atención sobre ella en las redes sociales, aunque esta vez el costo fue muy alto, ¿No te parece?

