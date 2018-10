COMPARTIDOS: 0

La Fiesta Nacional de la Vendimia se renueva y es cada vez más inclusiva. Decimos esto porque ayer se confirmó la participación de dos mujeres trans (transexuales) en la carrera por conseguir la corona departamental en Guaymallén, Mendoza (Argentina).

Victoria Martinez y Paula Spinello serán por entonces las encargadas de romper con todos los esquemas en un terreno muy tradicionalista y conservador, como es la gran fiesta de los mendocinos.

Hasta ayer, solo habían participado mujeres de nacimiento y las cuestiones de género estaban excluidas. Pero gracias a una serie de políticas de integración LGBTIQ llevadas adelante por la Municipalidad de Guaymallén, la Fiesta de la Vendimia ya no discrimina por sexo y en el 2018 abre las puertas a la diversidad.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-10-10-13-45-22-vendimia-2019-dos-transexuales-competiran-por-la-corona-en-guaymallen-se-viene-la-primera-reina-trans

Victoria Martinez es una de las candidatas trans y desde ayer su imagen se viraliza en redes sociales y el fenómeno se justifica en la historia que ella misma está escribiendo. Los medios de comunicación no paran de buscarla y pesar de que muchas personas no están de acuerdo con su candidatura, ella sigue adelante y dice que no va a parar hasta colocarse la corona departamental. La candidata representa al distrito de Capilla del Monte y es muy querida por sus vecinos que la apoyaron en todo momento.





A pesar del alto grado de discriminación y las críticas que recibió la protagonista de esta historia, lo cierto es que Abby SI PUEDE PARTICIPAR (así lo confirma el reglamento de la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia) y pasa el examen de admisión que rinden todas la reinas en Guaymallén, el domingo 4 de noviembre buscará colocarse la corona de Guaymallén.

Las primeras encuestas informales dicen que tiene gran aceptación en su barrio pero todavía falta mucho tiempo para el día de la elección.

La otra característica de maginitud histórica es que si Victoria Martinez alcanza la corona de Guaymallén, podrá participar de la corona nacional y Mendoza pasará a ser una de las provincias argentinas más inclusivas de la Argentina. Habrá que esperar para saber si esto es posible, pero la verdad es que el hecho de que pueda competir marca un antes y un después la Fiesta Nacional de la Vendimia.

REINA TRANS DE LA VENDIMIA ¿Quién es Victoria Martinez?

En su perfil (BIO) de Facebook, Victoria "Abby" Martinez se define como "Soñadora incurable, optimista por convicción, culpable de muchas sonrisas".

Según la misma fuente, Victoria Martinez nació el 27 de abril, tiene 41 años, vive en Guaymallén, se casó en el 2011 (ahora es soltera), es atea, sabe hablar inglés y estudió en la Universidad Nacional de Cuyo.

Actualmente, la protagonista de esta historia administra una pizzería (La Pizza) y es bastante conocida en el ambiente gay de Mendoza a raíz de su comprometida militancia en pos de la inclusión del colectivo gay en Mendoza.

Osada y sin filtros, a una de las reinas trans que tiene la vendimia, también le gusta el modelaje y así lo demuestra en sus redes sociales.

Con fotos atrevidas y provocadoras, Victoria Martinez busca destacarse con desnudos artísticos muy cuidados que destacan sus atributos físicos.

"Llevo muchos años militando en Mujeres Trans Argentina (MTA). Entiendo que exponerse es la manera más agradable de que la población trans tenga alguna interacción con la comunidad", señaló la joven.

En la siguiente galería de fotos te mostramos el costado más caliente de la REINA TRANS elegida como candidata distrital en el 2018 pero que participará de la histórica e inclusiva Fiesta de la Vendimia de Guaymallén 2019. Fotos: Facebook.

Fotos HOT 馃敟 de la REINA TRANS - Victoria "Abby" Martinez

FUENTE > Perfíl público de Facebook

Sin embargo, Victoria no es la única candidata "alternativa". Paula Spinello (representa al distrito de Rodeo del Medio), quien ya participó de la Vendimia Para Todos, también acompaña a Martinez en este difícil camino de romper prejuicios y tirar abajo las barreras sociales que impone la discriminación.

¿Apoyas a las reinas Trans? Compartí tu opinión dejando un comentario 馃憞

OTRAS REINAS TRANS - Mendoza

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-5-31-20-5-23-mendoza-corono-a-la-reina-trans-argentina-2018