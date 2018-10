Mendoza propone que la Nación absorba parte del aumento del gas

COMPARTIDOS: 0

El gobierno de Mendoza presta atención a la situación de las tarifas del gas en la provincia. Desde la administración de Alfredo Cornejo buscaron alternativas al plan de 24 cuotas que oficializó el secretario de Energía, Javier Iguacel.

Concretamente se propuso que la Nación se haga cargo del 50% del sistema de compensación a las distribuidoras, que les llegará a los consumidores. Así lo explicó Natalio Mema, subsecretario de Servicios Públicos.

"La propuesta es teniendo en cuenta la situación económica actual por la que atraviesan miles de mendocinos", indicó Mema a Estudio 91.7. “Proponemos que el 50% de esta devaluación sea tomada por los productores del gas, y el otro 50% sea asumido también por el Gobierno Nacional en 24 cuotas", explicó el funcionario.

El Secretario indicó que en esta situación hay que tener en cuenta el marco legal ya que "el precio del gas no está regulado y está sometido a contratos que vienen de la gestión anterior".

Mema aseguró que "veníamos con un Gobierno que pagaba arriba de 7,50 dólares el BTU, que no nos llegara en la factura no significa que no lo pagábamos. En el 2014 teníamos 18 mil millones de dólares del presupuesto que iban a este tipo de cosas".

Además indicó que los contratos están vigentes y hay que respetarlos, haciendo alusión a lo que reclaman las empresas distribuidoras de gas de todo el país. " Los contratos están en dólares, firmados hace tiempo atrás, en base a una ley de 1994".