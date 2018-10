"No me entra en la cabeza que alguien no quiera ir a la Selección"

Roberto Ayala, uno de los grandes jugadores que tuvo la Selección argentina, habló con el programa radial Salimos Jugando sobre el presente de la "Albiceleste".

El histórico marcador central, le pidió a esta nueva camada un compromiso mayor y aseguró: "No me entra en la cabeza que alguien no quiera ir".

Además acotó: "Quien juega al fútbol y está en Primera División, me parece que apunta a estar en ese lugar". Roberto Ayala conoce muy bien lo que significa jugar representando a Argentina, ya que disputó los mundiales de Francia 1998 y Alemania 2006.

Respecto a la elección del director técnico, Ayala aseguró: "No hay que caerle a Scaloni". Ambos ex futbolistas, formaron parte de los 23 convocados por José Pekerman en Alemania 2006. También opinó sobre técnicos que le gusten para el futuro "Simeone y Gallardo son técnicos del día a día, no seleccionadores. Tendría que pasar un tiempo para que estén en la Selección".



Gol de Ayala vs Alemania en 2006

El "Ratón", quien está en la última etapa de su curso como entrenador de fútbol, declaró: "Me gustaría encarar algún proyecto de juveniles más que de fútbol de élite y no depender tanto de un resultado".