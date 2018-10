Tragedia de Once: hoy se conocerá el veredicto para Julio De Vido

Apenas pasado el mediodía se conocerá la suerte de Julio De Vido en una de las tantas causas que lo tienen como acusado, y que representa una herida abierta para muchísimas familias de la Argentina. Cuando el tren Chapa 14 se estrelló contra la estación, dejando 52 muertos y cientos de heridos, la corrupción en el manejo de los ferrocarriles, un área bajo su órbita, quedó patente para todos, y la causa ya tiene detenidos y condenados. Hoy se conocerán sus responsabilidades, al menos desde lo judicial.

El Tribunal Oral Federal 4 dará a conocer hoy si condena o absuelve al ex ministro, mientras que los pedidos de condena alcanzan hasta los 10 años de prisión. La audiencia, que arranca a las 9:30 en los tribunales de Comodoro Py tendrá al ex ministro y a Gustavo Simeonoff, ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) en el banquillo, y a las 14:30 se leerá el veredicto de los jueces Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López Iñiguez.

Hace unos días trascendió que, en realidad, el ex ministro no estará presente en la sala, pues pidió seguir la audiencia por teleconferencia desde la cárcel donde se encuentra alojado, en Marcos Paz. Será el primer veredicto de su largo periplo, mientras que en febrero comenzará el proceso oral por las irregularidades en la obra pública que recibió el empresario Lázaro Báez. Allí será juzgado junto a la ex presidente, Cristina Fernández de Kirchner. Pero eso no es todo, el ex todopoderoso ministro enfrenta otro juicio oral por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, que tenía fecha de inicio para la semana pasada y se postergó para fin de mes. Y tiene otras causas en las que está acusado, como las que se desprendan de los cuadernos de la corrupción.

En la que se dilucidará hoy, la acusación es por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo seguido de muerte. El fiscal de la causa, Juan García Elorrio, pidió que sea condenado a nueve años de prisión y Simeonoff a cuatro; la Oficina Anticorrupción (OA), que es otra de las partes intervinientes, planteó 10 años para De Vido y tres años y tres meses para Simeonoff. Finalmente, las querellas que representan a los familiares de las víctimas tuvieron posturas diferentes. Una pidió 10 años de prisión para De Vido y cuatro años para Simeonoff, mientras que la segunda requirió cuatro años y medio de prisión para De Vido y tres años para Simeonoff por administración fraudulenta, y no acusó por el delito de estrago. Las defensas pidieron las absoluciones.