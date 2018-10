La Varieté llega al Galpón

COMPARTIDOS: 0

Este sábado se estrena en el Galpón (Damián Hudson 250, de Ciudad) La Varieté, un show multidisciplinario, que garantiza entretenimiento, vértigo y seducción.

El espectáculo significará la despedida del dúo integrado por Daniela Sat y Facu Salazar, que luego se instalarán en Hamburgo, Alemania.

Además de ellos, integran este ensamble de artistas de circo, danza, música y acrobacia: Ángel Urano en trapecio, Sony en malabares, Lola Urquiaga en fuerza capilar, Fernanda Trombetta en danza aérea con arnés, Gastón Lucero en danza y, desde Buenos Aires, Lola y Aníbal (acrobacia a dúo).

La varieté arrancará a las 21.30 y las entradas tendrán un costo de $150 (más un alimento no perecedero).