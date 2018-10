La estafa funciona de la siguiente manera: te llega un mensaje de WhatsApp, pero en forma de SMS (un mensaje normal). Te dice que vas a tener que "verificar tu dispositivo". ¿Es una nueva actualización de la app? No, es un engaño que empezó a circular mucho en España y ya hay casos en nuestro país. La policía ha decidio alertar a la gente para que nadie caiga.



“No has perdido tu móvil pero… 1º) #WhatsApp te envía un #SMS con un código que no has pedido 2º) El listillo de turno te pide que se lo reenvíes ¡NI CASO! Los malvados quieren robarte tu cuenta #nopiques”, tuiteó la Policía Nacional de España en su cuenta de Twitter.

Resumidito, si hacés click en el link (que parece oficial pero en realidad tiene una “V” antes de whatsapp.com), los hackers podrían recopilar información de nuestro celu o incluso suscribirnos a los clásicos mensajes “premium”, que cuestan un montón y lo vas a ver en el abono final.

¿La recomendación? Si te llega este mensaje de texto, simplemente hay que borrarlo.