La situación económica está cada vez más difícil en Argentina y la demanda por préstamos personales crece día a día.

Los sectores más vulnerables de la sociedad casi nunca califican para acceder a un crédito bancario y es por eso que desde las oficinas de ANSES, relanzaron una línea de financiamiento para la entrega de dinero en efectivo a tasas muy bajas.

Si sos jubilado, pensionado o sos beneficiario de una asignación familiar, en esta nota podrás conocer el paso a paso para acceder a un préstamo.

CRÉDITOS ANSES - ¿Cómo sacar un turno para préstamos?

Los préstamos que otorga por Anses a los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y Asignación Universal por Hijo por estos días son un muy buena alternativa para oxigenar la crisis financiera familiar que viven miles de argentinos de todas las provincias. Ya sea para comprar un auto o arreglar una vivienda, muchas persona se mostraron interesadas.

Sin embargo, no todos saben cómo empezar el trámite y por eso El Ciudadano te trae una guía paso a paso para acceder al beneficio en forma rápida y fácil para que no pierdas tiempo.

Paso 1 - Reunir la documentación necesaria

CRÉDITOS ANSES - ¿Cuál es la documentación necesaria para acceder al préstamo?

La documentación necesaria para comenzar el trámite incluye: DNI (tarjeta - no libreta) y conocer el número de CBU que se puede obtener en un cajero automático.

TRÁMITES ANSES - ¿Cómo obtener el CBU por cajero automático?

Primero, hay que dirigirse a cualquier cajero automático (no importa si es Link o Banelco).

Una vez allí hay que introducir la tarjeta con la que cobramos en ANSES o bien el plástico del banco en el que queremos recibir el préstamo.

Luego hay que colocar la clave personal de cuatro dígitos y en el menú que nos aparece seleccionar la opción "Consultas".

Automáticamente nos aparecerá una pantalla con el botón "Consulta de CBU". Una vez que presionamos esa opción, listo, la máquina nos entregará un ticket que debemos guardar para seguir el trámite para obtener el Crédito Anses.

Paso 2 - Sacar el turno

Una vez que ya contamos con nuestros DNI tarjeta y el número de CBU, estaremos listos para iniciar el trámite. Aquí, es importante aclarar que tanto los jubilados como los pensionados deberán hacer el trámite por ellos mismos y no se aceptarán apoderados ni intermediarios.

Aclarado esto, vamos a ver como conseguir un turno. El paso previo es telefónico llamando al 130. Allí, un operador de anses nos comentará sobre los límites en efectivo disponibles para cada caso, como así también la cantidad de cuotas a las que podremos acceder bajo esta categoría de afiliado. Una vez que el interesado acepta las condiciones se pasa a la entrevista personal.

Otra forma de solicitar un turno es a través de la web oficial de ANSES. En el siguiente link podrás comenzar tu trámite de Créditos Anses. TURNOS PARA CRÉDITOS ANSES (Jubilados y pensionados)



Para aquellos afiliados de ANSES que perciban Asignación familiar y necesiten dinero en efectivo tendrán que ingresar a la web personal en MI ANSES. Aquí, los solicitantes deberán ingresar su clave y luego actualizar datos personales (e-mail, número de teléfono y domicilio), en caso de que la información no corresponda al DNI con el que iniciamos el trámite. El botón de acceso o para renovar estos datos, se encuentra en el costado superior derecho.

Luego de refrescar los datos personales, hay que dirigirse al botón "Creditos" y luego hacer clic en "Quiero Mi Crédito" en el margen izquierdo de la pantalla. A continuación, el programa nos va presentar las condiciones del crédito, las cuales deberemos aceptar.

Una vez terminado ese trámite, el aspirante deberá dirigirse con el documento a cualquier oficina de ANSES con el trámite casi terminado. En esta última cita, un trabajador de ANSES no informará sobre la eventual aplicación o rechazo del préstamo.

CRÉDITOS ANSES - Requisitos para Asignaciones familiares y AUH

Aquellos beneficiarios y beneficiarias Asignación Universal por Hijo que pretendan un crédito Anses, tiene que cobrar menos de $35.911 en el total del IGF (Ingreso Grupo Familiar). Esto contempla los dos sueldos (padre y madre) de los solicitantes.

Otro requisito es que los hijos de los potenciales receptores del préstamo, tengan menos de 18 años al momento de pagar la última cuota. Además, los padres deberá tener actualizada la libreta Libreta Nacional de Seguridad Social. En otras palabras, si tu hijo no tiene las vacunas del calendario oficial y no tiene certificado de alumno regular, no vas a poder acceder al préstamo.

Por otra parte, si recibís ayuda económica extra para un menor discapacitado, los solicitantes tienen que presentar el CUD (Certificado Único por Discapacidad) actualizado.

Finalmente, aquellos que reciben ayuda social en el marco de Asignación Familiar o Embarazo, tienen que ser mayores de edad (dieciocho años) y tener menos de 60 antes cancelar el crédito.





CRÉDITOS ANSES - Requisitos jubilados y pensionados

Si recibís una jubilación o una pensión y necesitas un adelanto de dinero en efectivo deberás cumplir los siguientes requisitos: residir en el país y no tener más de 88 años al momento de cancela la última cuota del préstamo

CRÉDITOS ANSES - Jubilados - ¿Cuanto dinero en efectivo puedo solicitar?

Los adultos mayores contenidos en programas sociales de ANSES podrán pedir adelantos en efectivo entre $5000 y $80000. Los pagos se pueden estipular para dos años, cuatro años y cinco años, dependiendo de la cantidad solicitada y los años del afiliado. Aquí, es importante tener en cuenta que ningún jubilado o pensionado podrá pagar más del 30% del sueldo mensual que perciban por ANSES.

CRÉDITOS ANSES - AUH, Asignaciones Familiares o Embarazo - ¿Cuánto dinero en efectivo puedo solicitar?

Las madres y padres que perciban una mensualidad por Asignaciones Familiares o Embarazo, podrán solicitar desde $1000 a $6500 por cada niño. Los pagos serán en 24 cuotas y se podrán descontar de los haberes mensuales que recibe el aspirante al crédito.

En este punto, es importante destacar que desde ANSES fijaron un límite de 5 préstamos por familia (cinco hijos) y al igual que con los jubilados, el pego mensual del préstamo no puede superar el 30% de los haberes mensuales que recibe el aspirante al préstamo.

CRÉDITOS ANSES - Duda frecuente - ¿Si ya estoy pagando un prestamos Argenta, puedo sacar otro crédito?

Los créditos Argenta son parte del pasado y ahora se llaman Créditos Anses. Lo cierto es que ambos son acumulables y pueden coexisitir. Sin embargo, es importante aclarar algunos tantos para no perder el tiempo.

Lo que hay que tener en cuenta en este punto es que entre los dos préstamos no pueden superar el 30% de los montos mensuales que se reciben cuando iniciamos el segundo trámite.

