- 1987: Sumo presenta su tercer y último disco, 'After Chabon', en el Estadio Obras Sanitarias, ante 4.000 personas con grandes invitados como Andrés Calamaro. Ahí nacieron clásicos como 'Mañana en el Abasto', 'Hello Frank' y 'Lo Quiero Ya', entre otros. Luca Prodan, el cantante, muere dos meses después.



- 1991: Buenos Aires, Argentina. Nació Mariana "Lali" Espósito, actriz, cantante, compositora y bailarina. Comenzó a actuar de chiquitita en varias producciones de Cris Morena, como Rincón de luz, Floricienta y Chiquititas sin fin. Se hizo conocida por interpretar el personaje de Marianella Rinaldi en Casi Ángeles y como parte de la banda pop derivada de la serie, Teen Angels.

En el 2013 comenzó su carrera como solista, sin dejar de lado su trabajo actoral.



- 1995: No Doubt lanza 'Tragic Kingdom', que incluye éxitos como 'Don't Speak', 'Just A Girl' y 'Sunday Morning'. Estuvo un total de 8 semanas en el Nº1 del Billboard. Se han vendido más de 17 millones de copias en todo el mundo, y fue certificado por la RIAA con el disco de diamante tras vender más de 10 millones de ejemplares en Estados Unidos.

En 2003, ingresó en la lista de Rolling Stone entre los 500 álbumes más grandes de la historia, ocupando el puesto 441.



- 2007: Radiohead lanzó 'In Rainbows', su séptimo disco. No solo se trató de uno de sus trabajos emblemáticos, si no que también marcó un hito en la industria musical: cada fanático podía elegir cuánto pagar por su descarga. Incluye clásicos como '15 Step', 'Nude', 'House of Cards' y 'Videotape'.



- 2008: Se pone a la venta en DVD la película de Martin Scorsese sobre The Rolling Stones: 'Shine a Light', que muestra las presentaciones hechas por la banda durante su A Bigger Bang Tour. También incluye imágenes de archivo de la banda. El film lleva el nombre de una canción publicada en el álbum 'Exile on Main St.' de 1972. La banda sonora fue publicada en abril de 2008 por la discográfica Universal.



