Rufeil deja el Hospital Notti por incompatibilidad

La Oficina de Ética Pública dictaminó que Raúl Rufeil, deberá renunciar a uno de los cargos, por encontrarse en incompatibilidad de horarios. Raúl, es director del Hospital Notti desde el año 2015 y en mayo de este año asumió como concejal de San Martín.

Un dictamen de la Oficina Pública entiende que al menos hay una superposición de horario que dificulta el desempeño de ambas funciones. Por éste motivo, el doctor tiene 60 días para dar a conocer su decisión.

Todo indica que seguirá en la política, ya que renunció a la remuneración de su cargo en San Martín. Se apoyó mucho en el equipo del Hospital Notti donde hay varias direcciones, pero es una situación delicada que surgió a raíz de la denuncia de sus compañeros, para algunos malintencionada.

El doctor Raúl Rufeil, expresó: “El Concejo Deliberante a través de su presidente, el doctor Bartolomé Robles no me ha notificado, no me ha entregado el dictamen de la Oficina de Investigación Administrativa y Ética Pública, me he enterado por los medios y acataré lo dictaminado".

Por otro lado dijo: “Se cuestiona la superposición horaria en los días de sesión que se pisan con las actividades del hospital. Quiero recalcar que en el hospital siempre se ha trabajado en equipo y en lo personal estoy muy tranquilo por trabajar en equipo con la gente del Hospital Notti que me apoyaron desde el primer día".

Por último aclaró: “Quienes me conocen saben que siempre estoy muy activo en el hospital pero también me debo al voto de los ciudadanos de San Martín que depositaron su confianza en el cargo de concejal”.