Cubero y Neumann se dijeron de todo

COMPARTIDOS: 0

Fabián Cubero ha sido y sigue siendo un futbolista aguerrido. No por nada el defensor de Vélez Sarsfield suma más de 20 expulsiones en su carrera. Pero en este último tiempo ha demostrado ser bastante aguerrido también en su vida personal.

Es que desde que se desató el conflicto y la posterior separación con su exesposa Nicole Neumann, la guerra entre ambos no ha tenido tregua.

Ahora, el futbolista reveló, en diálogo con Los ángeles en la mañana, intimidades de la pelea con Nicole. “Yo quiero eso, estar tranquilo. No quiero recibir más hostigamientos porque no está bueno recibir mensajes a las 14, a las 19 o a las 3 de la mañana. Yo quiero vivir tranquilo. Mica (Viciconte) tiene una paciencia de oro, porque a veces estamos mirando una película y me manda mensajes agresivos, amenazantes. Todo esto ya lo tiene mi abogado, y tomamos la decisión de bloquearla del WhatsApp”, confirmó.

https://www.ciudadanodiario.com.ar/nota/2018-10-1-18-35-8-instagram-pampita-y-angeles-balbiani-siguen-peleadas-una-foto-en-un-casamiento-lo-dice-todo

Por otra parte, Poroto dijo que su ex trata a su nueva novia de “gato”. “Se ha dirigido de esa manera y de formas mucho peores y la verdad es que yo ya estoy cansado”, aclaró.

Además, Cubero se defendió y explicó: “Soy sincero, me gustan las cosas simples. Yo cumplo con el convenio que firmamos, paso todos los comprobantes todos los meses. Cuando tengo a las nenas, me ocupo de que estén bien, tranquilas y si yo no puedo estar con ellas porque trabajo, me encargo de que estén con gente de nuestro entorno”.

La respuesta de Nicole Neumann no tardó en llegar. En una entrevista con el mismo ciclo televisivo, la rubia contestó sin vueltas: “Se ve que están muy aburridos y hasta inventan mensajes 3 am que jamás hice. ¡A esas horas duermo o hago cosas mucho más entretenidas con mi novio la verdad! El fin de semana se ofendió porque yo cambié un horario de viaje para ir a los 'Sports' de mis hijas y para él era mejor que vayan con su novia y su amiga que habla mal de la mamá de sus hijas. Y se ofendió y me bloqueó por querer hacer mi rol de madre. Y porque le molesta que viaje con mi novio se ve”.

“Está ofendido porque le reclamo que pague el regalo del día del maestro y de los cumpleaños de sus hijas, la señora que las cuida los días que trabajo y él tiene las tardes libres. Lo amenazo que voy a tener que resolver todo esto con abogados porque hablando no se puede, se ve. Busca castigarme todo el tiempo por haber elegido separarme”, setenció.