Se vacunarán a 125 mil chicos mendocinos contra el sarampión y la rubéola

COMPARTIDOS: 0

La provincia de Mendoza comenzó la Campaña nacional de vacunación contra el Sarampión y la Rubéola. Es a partir del lunes 1 de octubre y se extiende hasta el 30 de noviembre y la misma es obligatoria.

Desde el ministerio de Salud indicaron que se espera vacunar a cerca de 125 mil niños mendocinos que tienen entre 14 meses y los 4 años. Los niños recibirá la dosis adicional de la vacuna triple viral en forma gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos de la Provincia.

La ministra, Elizabeth Crescitelli pidió a todos los padres que se arrimen a los centros de salud, el Vacunatorio Central y los Hospitales públicos de la provincia.

Así también Iris Aguilar responsable del Vacunatorio Central destacó que: “Mendoza no tiene casos autóctonos de sarampión desde 1999, pero hay que reforzarla conciencia de eliminar el sarampión en nuestra Provincia y en el País, por eso hay que invitar a todos los papas a adherir a esta campaña de vacunación”.

“Está asegurada la cantidad de dosis requerida en toda la Provincia, ya tenemos 100.000 dosis distribuidas, por lo tanto el insumo está garantizado. Solo hay que acercarse y vacunarse”, agregó Iris Aguilar.

La profesional destacó además que la vacuna es gratuita, no se requiere orden médica, no importa si el niño tiene o no obra social. Y aunque el niño tenga el calendario de vacunación completa, tiene que darse esta dosis adicional, para evitar la introducción del sarampión y la rubeola en la Argentina.