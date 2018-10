COMPARTIDOS: 0

La reciente actualización del servicio de mensajería WhatsApp fue muy criticada por miles de usuarios a lo largo y ancho del globo, a raíz de una serie de modificaciones y "beneficios" que impone (no propone) la renovación de la última versión de la famosísima App.

Los cambios, que se materializaron en las últimas horas, les permiten a los usuarios poder observar imágenes recibidas sin necesidad de abrir el programa ni desbloquear el teléfono.

Sin embargo, este importante beneficio no está al alcance de todos. Aquellos que, como la mayoría, no cuentan con un smartphone nuevo que soporte la versión Android 9.0 Pie, lamentablemente no podrán gozar de las innovaciones presentadas el fin de semana pasado.

Actualización de WhatsApp - Vista previa de imágenes para pocos

Ahora, el nuevo formato de la red social, nos da la posibilidad de seleccionar contenidos fotográficos (jpg, png, pfd, jpeg) que no sean interesantes para el usuarios desde la modalidad "vista previa" con el objetivo de ahorrar espacio en la memoria y filtrar publicidad, spam, fake news, memes, etc.

Además, si estás en una reunión y no querés abrir tu WhatsApp, ésta bien podría ser una solución para no perder la atención del momento, eso si, tienes que tener un celular bajo la versión de Android 9.0 Pie.





Lo cierto es que la nueva plataforma diseñada por foros de asistencia técnica como Geeknetic y El Androide Libre, dejó afuera a la gran mayoría de las personas. Tan solo el 1% de la población mundial con teléfonos móviles, cuenta con este tipo de tenología avanzada y por lo tanto la modernización no es inclusiva.

En este punto, vale la pena recordar que actualmente, WhatsApp es propiedad de Facebook y, esta situación sigue generando grandes cambios en la plataforma virtual.

Problemas con el teclado - Actualización WhatsApp

Otra de las innovaciones de la actualización anteriormente mencionada está relacionada a la accesibilidad del teléfono, particularmente con el teclado.

Según pudo comprobar El Ciudadano, los botones de rápido acceso para signos de puntuación (?¿ ; !¡) y caracteres secundarios (^*;#,@,~,$,€,%,etc.), en algunos equipos están en una segunda pantalla y no funcionan como antes, deslizando el dedo por los botones ALT (alternativo).

Una posible solución, bien podría ser reconfigurar el teclado de acuerdo a tu idioma o bien bajar la App SwiftKey en forma gratuita desde PlayStore. Descargala aquí

Otra alternativa, es consultar el sitio oficial de WhatsApp en donde, además de reconfiguar el teclado, también se pueden detener las actualizaciones que todavía no estén a la altura de nuestro equipo y que generan situaciones de gran enejo e incompatibilidad en base a la costumbre. Sitio oficial de preguntas y respuestas

