El cantante y compositor cordobés de 67 años de edad se mostró recuperado el pasado domingo de la neumonía bilateral que lo afectó durante estos meses.

La Mona Jiménez apareció en un video en Instagram junto al cantante Alejandro Lerner.

La Mona mira la cámara y dice ante la lente: "Esta noche hay fiesta en Córdoba, porque mi amigo del corazón, mi hermano del alma, Alejandro Lerner" para luego terminar abrazado con Lerner en el video que este último subió a su cuenta de Instagram.

Resulta que La Mona junto a familiares e íntimos recibieron a Alejandro Lerner, quien es colega y amigo del compositor de “Beso a Beso”, en la casa que tiene el cuartetero en Córdoba. Ya que, el domingo por la noche Lerner tocaba en Quality, ubicado en ese ciudad y en donde se disponía a celebrar los 35 años del disco “Todo a pulmón”.

Por otro lado, Juan Carlos Jiménez Rufino (el verdadero nombre del cantante cuartero) apareció recuperado luego de pasar por momentos en los que padeció duros achaques en su salud.

La salud de la Mona Jiménez

El cordobés fue internado el pasado 29 de agosto en el Instituto Modelo de Cardiología de Córdoba por una neumonía bilateral.

“Tengo el deber de comunicarles a ustedes los seguidores que siempre están al lado de él y a los que les debemos todo, ya que soy la que lo cuida las 24 horas. Hoy Carlos se levantó con mucha fiebre y una respiración que no me gustaba y decidimos traerlo a un chequeo en el Instituto Modelo de Cardiología” explicó su mujer, Juana el día en que internaron al cordobés.

La Mona había sufrido otro achaque grave a su salud por algo similar hace 10 años cuando tuvo una infección respiratoria que lo dejó hospitalizado por varios días y en terapia intensiva.

En un show hace algunos meses contó: “Hace un mes que vengo cantando mal, les voy a contar algunas cosas, ustedes son mis amigos y yo les tengo que contar, a ustedes no les puedo mentir, en cualquier momento voy a cirugía, no tengo ningún problema grave, es un pólipo en las cuerdas vocales izquierdas, entonces quiero que sepan que no estoy cantando al 100%, sino al 30%".

La pulmonía bilateral o neumonía doble como se la conoce es una infección en las vías respiratorias que causa problemas en ambos pulmones. Lo que se produce es una inflamación en los alvéolos, ya que estos se llenan de pus o de líquido según explica la web Healthline.

Si esta enfermedad no es tratada a tiempo puede llegar a resultar fatal para quien la padece.

Algunos de los síntomas que evidencian la neumonía doble son: escalofríos, temblores y fiebre alta. Es mucho más inusual pero posible también que la temperatura de la persona afectada descienda.

Mucha tos con moco espeso o flema. Dolor el pecho al respirar o toser y la falta de aliento al hacer movimientos o ejercicios que habitualmente no nos producían eso.