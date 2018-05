El rey del cine porno de 23 años que escandaliza al mundo entero

COMPARTIDOS: 0

Aunque en su casa sea Ángel, Jordi El Niño Polla era (y es) un joven entusiasta con ganas de que su intimidad sea compartida, que se lanzó hacia una aventura transformada en su trabajo, denostado y soñado por muchos. Mientras los demás mortales buscan algún video que satisfaga sus deseos, un adolescente español anhelaba con ser él quien logre brindar ese placer.

Su familia se negó y él tuvo que enfrentarlos, pero el actor porno más famoso de España hoy triunfa en Estados Unidos, donde desarrolla su corta pero exitosa carrera en el mundo Triple X para lo cual lo buscan las productoras más conocidas. Sin embargo, Jordi eligió radicarse en Londres, cerca de su familia, en donde comenzó una vida nueva, pero diferente.

"Cuando termino de grabar regreso a casa y descanso", cuenta, y agrega con naturalidad que en su tiempo libre hace "vida normal". Me gusta pasar tiempo en Internet, leer páginas de información, ver algunas películas, jugar a la Play Station", asegura.

En cuanto a la forma en que llegó al estrellato en el Triple X, Jordi cuenta que "un día estaba viendo una famosa página web española de porno amateur, y vi que en la web había un formulario que cualquiera podía rellenar para ser actor porno. Lo hice y envié unas fotos. A los pocos días me llamó un productor, viajé a Madrid e hice dos escenas".

"Al principio mi familia no lo supo, pero todo el mundo se enteró de que había grabado porno la misma semana que salió mi primera escena, así que tuve que contárselo a mis padres. No les gustó, me peleé con ellos y no lo aceptaron. Ahora ya están tranquilos, saben que no hago nada malo y mientras yo esté bien y feliz no les importa lo que piensen los demás", explica.

Jord,– quien recibió su curioso apodo tras el asombro de Arnaldo, su primer productor, impávido ante la dotación que traía el joven– cuenta que comenzó a los 18 años, apenas terminó la secundaria en su país.

Al joven le toca generalmente trabajar con actrices mucho más grandes que él, pero afirma que eso no es problema y que normalmente todos se llevan bastante bien. "Cuando estamos trabajando hay una relación profesional, vamos a grabar la escena y luego cada uno al hotel o a su cas". Eso, según el joven superdotado, es porque muchas veces los actores viven en países diferentes.

"Cuando terminamos de trabajar tenemos que regresar a nuestro país. Normalmente cuando termino de trabajar me voy a casa", refiere. "Lo único que me gusta es volver a casa con mi familia y descansar, pero afortunadamente dispongo de tiempo libre suficiente para hacer las cosas que me gustan y pasar tiempo con la gente que quiero", dice.

Lo que causa intriga es saber cómo un actor porno lleva adelante su profesión, sobre la que hay muchas historias no comprobables. En ese sentido, Jordi asegura "disfrutar todas las escenas que grabo. Sí es verdad que cuando estás trabajando tienes que estar pendiente de que todo salga bien, qué posturas hacer, que se vea bien en cámara. Está claro que no es lo mismo que hacerlo en casa con tu pareja, con la libertad que eso supone y el amor que se pueden tener dos personas. Pero como dijo Woody Allen, "el sexo sin amor es una experiencia vacía, ¡pero como experiencia vacía es una de las mejores!".

El joven asegura que no utilizá algún suplemento para lograr una erección duradera. "Creo que la mejor erección es la natural, pero es importante tener una vida sana para que tu cuerpo esté lo mejor posible. Comer bien, hacer deporte, no fumar ni beber alcohol influye mucho en tu erección, y sobre todo descansar bien el día antes de una escena. Cuando duermes poco al día siguiente te sientes mucho peor y más cansado. Todo eso también influye en tu erección. También es importante desayunar fuerte y comer bien ese día para rendir al máximo", explica.

Y finalmente lanza un consejo para quien quiere ingresar a la pornografía: "Que lo piense bien una y otra vez, tiene que estar completamente seguro de lo que hace y sobre todo gustarle el porno, no hacerlo por necesidad. De hecho poca gente puede vivir de esto. Si bien se paga muchísimo dinero, me siento un afortunado de vivir tranquilo en cuanto al dinero. Como siempre digo: si no te gusta este trabajo no lo hagas, puede ser uno de los peores del mundo.