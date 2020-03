"Me encantaría estar corriendo, pero la salud tiene prioridad" (Santero dixit)

Arrancó el 2020 con grandes expectactivas. Por delante tenía un año que lo vería competir a muy alto nivel y con grandes exigencias en las tres categorías más importantes del automovilismo argentino. De hecho comenzó con una victoria en la Clase 3 del Turismo Nacional y un podio en el Turismo Carretera, donde se encuentra entres los tres primeros de ambos campeonatos. Y por delante todavía estaba el debut en el Súper TC 2000, donde forma parte de la escuadra oficial Toyota.

Pero el arranque prometedor de la temporada 2020 para el piloto mendocino Julián Santero se vio detenido abruptamente por el avance del COVID-19, que obligó a decretar la cuarentena obligatoria y obviamente a los dirigentes del automovilismo a suspender las carreras por tiempo indeterminado.

Santero y la cuarentena

Desde hace tiempo Santero está afincado en Capital Federal y es allí en su departamento donde está cumpliendo con las obligaciones: "Me agarró la cuarentena acá en Buenos Aires y obviamente estoy solo. Es difícil porque no tenés con quien charlar o jugarte un truco. Lo único que tengo es la tele, el internet, el simulador y el gimnasio del edificio, que si bien está bloqueado, yo lo pedí y les expliqué mi situación y me autorizaron a usarlo un momento al día. Es que si estoy un mes encerrado, cuando tenga que retornar me va a costar".

"Soy súper consciente que la situación no es para nada fácil, incluso más compleja que lo que nosotros pensamos. Al principio no tomé dimensión, porque como muchos pensé que se trataba de una gripe más. Con el paso del tiempo acepté lo que pasaba y la realidad que creo que en Argentina se han tomado buenas medidas, aunque mucha gente no la hace, no toma dimensión y eso indudablemente nos traerá consecuencias", reflexionó Julián sobre la problemática del virus.

Pero fue más allá y también habló sobre las consecuencias económicas que esto traerá: "Siendo empleado de Toyota y tuve la posibilidad de hablar con algunos empleados. Sólo la fabrica tiene 6000 empleados y obviamente están parados. Eso después repercute en concesionarios y demás. Y yo te estoy hablando de una sola automotriz, llevalo a un plano general y solo en este rubro y es muy preocupante".

¿Cuándo vuelven a las pistas?

En relación directa con el parate del automovilismo deportivo en nuestro país, Santero expresó: "Es una incógnita cuando volveremos a correr. Esta situación derivará en que la cuarentena se extienda y para mi en abril no tendremos automovilismo, y eso me tiene preocupado porque yo vivo de esto, como muchas otras personas. Me encantaría estar corriendo porque es lo que amo, es mi trabajo, pero hoy en día creo que la salud tiene prioridad y en base a eso veo bien que no haya carreras".

"En el mejor de los casos que se pueda retomar pronto será con medidas de seguridad muy estrictas, como por ejemplo sin público. Eso a muchas provincias que ponen plata para llevar distintas categorías seguramente no les gustará y desde ese punto. Incluso a las categorías tampoco les va a servir no cortar tickets. Cuesta asimilarlo, pero será un año rarísimo", agregó.

"Una de las opciones es copiar el calendario del WEC o la Formula E, los cuales comienzan en septiembre y finalizan a principios o mediados del año próximo. Al principio se hablaba de terminar en enero, pero eso iba a traer consecuencias porque no podés terminar ahí y empezar en febrero. Si o si tenés tenés que tener un parate de un mes y medio o dos para darle aire y tiempo que se acomoden las publicidades y muchos otros componentes", añadió el piloto de Guaymallén.

En boxes el automovilismo, Santero como muchos otros pilotos del país (entre los que se encuentra el también mendocino Bernardo Llaver) disputará este fin de semana una súper carrera de simuladores. Y así pasa el tiempo en su departamento, el cual nos mostró detalladamente en este video que inivitamos a que vean.