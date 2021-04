Vizzotti sobre el coronavirus: "Me preocupa que no podamos superar la grieta"

La ministra de Salud, Carla Vizzotti visitó en la noche del sábado el programa de Andy Kusnetzoff y dio detalles sobre la situación sanitaria que atraviesa la Argentina, así como también verdaderamente qué paso con el escándalo de vacunados vip, en medio de la segunda ola de coronavirus.

El periodista Luis Novaresio, incluyó el tema en la mesa en donde le consultó sobre el Vacunatorio Vip, y comenzó expresando una duda: "¿Quién fue el responsable, cuántos fueron y qué sanción recibieron por el Vacunatorio Vip;

Vizzotti, aseguró que ella no sabía nada, y expuso que "no funcionaba un vacunatorio vip" y que fue "solo día". Aclaró que lo que pasó fue inadmisible pero que fue la "excepción y no la relgla"

Asimismo, detalló que el ex Ministro de Salud, Ginés G.G. llevó personal para vacunar al Expresidente Eduardo Duhalde y que en ese sentido, se dio una vacuna de más, y eso "no es algo inhabitual, en la práctica de la vacunación"

Además finalizó "La situación no es la misma que el año pasado", y que esperan que las medidas sean "las más acotadas posibles" ya que no "hay una sola receta" lo que va pasar va a de pender de la "capacidad que tengamos de poder consensuar" y de poder minimizar la circulación, para atrasar los contagios y así poder tener tiempo para vacunar.

Detalles sobre las vacunas: