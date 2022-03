Violación grupal: otra joven denunció que fue abusada por uno de los detenidos

Una joven de 21 años denunció este miércoles que uno Ignacio Retondo, uno de los seis detenidos por la violación grupal del barrio de Palermo, abusó sexualmente de ella cuando ambos eran adolescentes durante una fiesta en la localidad bonaerense de Munro.

"No le conté a nadie en ese momento, lo anulé y tenía mucho miedo por estos mandatos sociales que nos hacen creer que nosotras somos las culpables, que lo provocamos”, dijo Giuliana durante una entrevista con Telefé Noticias, y agregó: "Fue muy difícil hablarlo, tenía mucho miedo del qué dirán".

Ignacio Retondo, acusado de la violación grupal de Palermo

La denuncia fue confirmada por fuentes policiales y judiciales, quienes aseguraron que la presentación fue realizada en las últimas horas en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Vicente López y que fue remitida a la Oficina Fiscal del Fuero Penal y Juvenil de San Isidro, ya que si bien el acusado actualmente es mayor de edad, este episodio ocurrió cuando él tenía 15 años.

"No le conté a nadie en ese momento, lo anulé y tenía mucho miedo por estos mandatos sociales que nos hacen creer que nosotras somos las culpables, que lo provocamos”, sostuvo la joven denunciante, quien al momento del hecho tenía 14 años. "Lamentablemente pensé que yo era la culpable, que yo lo había provocado y que la culpa la tenía yo", continuó la chica con su relato.

La joven recordó que conoció al abusador en un club vecinal de Munro donde compartían actividades deportivas"desde los once o doce años", junto a un grupo de amigos.

El episodio habría ocurrido el 30 de diciembre del 2015 cuando ella y el joven asistieron al cumpleaños de un conocido de ambos en una casa de la mencionada localidad bonaerense. “Lo saludo, nos ponemos a hablar y en un momento me agarra del brazo, me quiere tocar y yo le dije que ´no´, había mucha gente y no me sentía cómoda. Termina tocándome igual. Cuando pude, me corro y me voy con mi grupo de amigos, y no se lo conté a nadie”, explicó.

“Años después, de ver muchas movilizaciones, me dieron ganas de denunciarlo, pero me dije '¿con qué?, sino tengo pruebas, es mi palabras contra la de él`. En ese momento, lo compartí con amigas mías muy cercanas que compartían un grupo con él”, agregó la chica, quien debió seguir cruzando a su abusador por el barrio, ya que ambos vivían en la misma zona.

Sin embargo, en las últimas horas, tras la difusión de las imágenes por la violación grupal de Palermo y de las fotos de los detenidos, la joven observó el rostro de quien había sido su abusador, por lo que se animó a denunciarlo.