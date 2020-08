Repudian dichos de fiscal neuquino tras cruzar en vivo a una periodista de C5N

Se produjo en las últimas horas, un tenso cruce entre la periodista de C5N, Lucila Trujillo y el fiscal de la ciudad de Cutral Có, Santiago Terán.

La escalada del conflicto verbal, llegó a un punto en el que el doctor Terán, le dijo: “Conmigo no te la vas a hacer de torita”.

El conflicto se desató por declaraciones previas que este había hecho y referidas a las víctimas que sufren violencia de género. Para el fiscal estas, deben asesinar a su atacante llegado el caso y el argumento con el que expuso ese pensamiento fue: "Cuando un sujeto está dispuesto a matar a una mujer, no hay medida de seguridad que alcance. La única forma que le queda a la mujer para pararle, es meterle un tiro en la cabeza".

Cuando Téran, dijo la frase, Trujillo y su compañero Julián Guarino, quedaron asombrados al aire y comenzaron a indagar más profundo, en las ideas del funcionario judicial.

"Acá lo que se tendría que permitir es que se autorice la portación de armas de fuego a las mujeres que está probado que son víctimas de los abusos de los machirulos, esa ley debería implementarse rapidísimo", había dicho previo a la entrevista con C5N, el fiscal Santiago Terán, opinando sobre el crimen María Marta Toledo en Neuquén y por el que hasta el momento hay una persona detenida, un amigo de la familia de la víctima.

Lucila Trujillo, indagó en sus dichos y el hombre comenzó a tornarse cada vez más violento y elevando su tono de voz, por lo que la entrevista se tornó muy tensa.

"No es la solución teniendo en cuenta que hay agentes de seguridad que tienen un arma en su casa, la esposa tiene acceso al arma, y de todas maneras se comete un femicidio. Entender que un arma puede solucionar este tipo de hechos es no comprender que no se trata de un hecho de inseguridad sino que es un problema social, una repetición de desigualdades sociales en un sistema que la justicia debería cambiarlo, no que una mujer ande armada o que practique artes marciales", le retrucó Trujillo al fiscal tras que este defendiera que las mujeres deben armarse o practicar artes marciales.

"¿Usted está casada? imaginate que el tipo que está con vos es un violento y la única opción que tenes es un arma, ¿la usas?", la interrogó el hombre a Trujillo, en vivo.

La periodista se negó a responder la pregunta personal y dilema que planteó el letrado, que insistió: "Te pido que seas sincera con vos misma, lo matás o te mata. Es muy cortita, vos me presionás a mí de una manera fuera de lugar. Sé sincera con vos misma querida, y respondé. Ustedes son muy toritos para gritarle a cualquiera, conmigo no te la vas a hacer de torita, decime te defendés o no te defendés".

En cuanto pudo, la periodista le dijo: "Primero que nada usted me estaba hablando como si fuese una niña y no una mujer que está conduciendo un noticiero. No tengo porque responderle", pero el fiscal continuó verborrágico: "Lucila, ¿vos sabés lo que es la legítima defensa? - La periodista respondió afirmativamente.

"No estoy a favor de la portación de armas", contestó la periodista y Terán agregó, "Te pregunto, es lo mismo si ocurriera una desgracia en la cual te ingresan a tu casa, que no sabés con qué intenciones vienen a tu casa y vos tenés un arma de fuego y él también tiene una, es tu vida o la de él, la vida de tus hijos. Constantemente defendí a la mujer", se excusó el magistrado.

Trujillo le respondió: "La salida es educación. Y una justicia con mirada de género. Una mujer muerta no es un hecho de inseguridad".

"Las van a seguir matando, porque el tipo que está decidido a matar no hay manera de pararlo", lanzó Terán sumando más polémica.

Fuerte repudio a los dichos del fiscal Santiago Terán

"Las expresiones del fiscal jefe fueron realizadas a título personal y no reflejan los principios y valores que rigen la actuación del Ministerio Público Fiscal", comunicaron desde la Justicia neuquina.

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, opinó a las horas de lo ocurrido en ese noticiero que "terminar con la cultura machista implica también terminar con este tipo de maltratos que las mujeres no tenemos por qué seguir tolerando".

También la escritora y abogada Ana Correa, autora del libro "Somos Belén", escribió en sus redes sociales: "Inaceptable la propuesta, el trato, la violencia que ejerció el fiscal Terán contra Lucila Trujilo. No queremos funcionarios judiciales así", mientras la autora Claudia Piñeiro expresó su solidaridad con la periodista de C5N "que fue agredida al aire".