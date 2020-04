Vení Raquel, vení con los muchachos

En la semana que terminó hubo, por fin, una noticia que desplazó por un rato de los titulares a la pandemia de coronavirus. Pasó el jueves, y fue la reunión del Presidente y las más importantes figuras del Gobierno con los Gobernadores, la mayoría de ellos presentes en persona en el quincho de la Residencia Presidencial de Olivos, a pesar de las restricciones para transitar y la cuarentena, y que muchos de los presentes forman parte por su edad de los grupos de riesgo.

El encuentro tuvo por finalidad presentar, por parte del equipo económico, la propuesta de renegociación de la deuda externa con los bonistas privados, una oferta definida como muy dura por los expertos, pero que se sabía de antemano que sería rechazada.

¿Cuál es el sentido entonces de poner en escena la presentación de un plan cuyo fracaso se sabía de antemano, el fracaso más exitoso de los últimos tiempos, según definió Pablo Fernández Blanco en La Nación?

Hace muchos años, una canción de Los Auténticos Decadentes narraba la historia de una encarada que, de antemano, se sabía que terminaba en un frustrante rebote (encarar y rebotar son términos pretéritos al mundo de las redes sociales).

El muchacho cantaba: “Cuando la conocí a Raquel, se zarandeaba provocativa. Para mirarla de atrás, se daba vuelta a toda la esquina. Yo la quería encarar, pero solo no me animaba. Fui hasta el café, busqué a mis amigos, y la encaramos en barra”.

El encuentro sonó a eso. Como sé que voy a rebotar en la propuesta, no reboto solo, rebota toda la política argentina. Algo así como socializar las pérdidas. En Wall Street, una de las voces más escuchadas por los inversores la calificó como "unilateral y coercitiva".

También es curioso que Martín Guzmán, ministro de Economía y responsable de la propuesta, haya dicho que un acuerdo “abriría ventanas de oportunidad, generaría mayor estabilidad y aceleraría el proceso de recuperación”, presentando un proyecto que de antemano se sabía que sería rechazado.

Martín Redrado, quien participó de la negociación exitosa de hace una década y media, mostró extrañeza por lo acontecido, señalando que cuando ellos presentaron su propuesta, en aquel tiempo, ya los acuerdos estaban tejidos de antemano, dando a entender que la jugada de ahora fue por lo menos extraña o desconcertante.

A no ser que la presentación y la puesta en escena fuera, en rigor, un hecho político de distinto sentido.

A no ser que se quisiera fortalecer al Presidente, mostrarlo como líder indiscutido y convocante frente a la emergencia, y ello justificara una movida de esta magnitud.

No pasó desapercibida la presencia silenciosa de Cristina Fernández en el cónclave, como aceptando ser respaldo y no figura central. Justo ella, que estaba borrada, como siempre estuvo ausente en las difíciles (Once, Cromañón, inundaciones en La Plata), se sentó a la mesa, alternó semblantes, pero no le dedicó ni un solo tuit al encuentro.

¿El fracaso de la propuesta es un triunfo político del Presidente? Difícil interpretarlo así en estos momentos. Tal vez haya realineado cosas en la interna del poder que no alcanzamos a evaluar todavía.

Raquel, el arreglo de la deuda, sigue tan inalcanzable como antes. Y ya rebotamos en barra.