Durante la mañana de este jueves, en medio de la incertidumbre por la puesta a disposición de renuncias de la mitad del Gabinete de Ministros a Alberto Fernández, dos audios filtrados de una legisladora bonaerense levantaron la polémica en torno al difícil momento que atraviesa la gestión del gobierno.

Se trata de la diputada nacional Fernanda Vallejos, quien durante una conversación privada criticó con insultos al presidente y varios funcionarios que, según ella, "no se ganaron los lugares que ocupan".

"Este señor, que gracias a Cristina y gracias a nosotras y nosotros está sentado en el sillón de Rivadavia, por que no tiene ningún mérito propio, se tiene que allanar a lo que diga Cristina, porque ella es la representación del pueblo argentino" sostiene la economista que forma parte del Frente de Todos.

En el mismo fragmento, despotricó contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, a quien trató de "pelotudo" al igual que a la Secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra. Por otra parte, criticó al ministro de Producción, Matías Kulfas, por "haber escrito libros en contra de Kicillof".

En un segundo recorte, se escucha a Vallejos hablar con alguien llamado Pedro. Con fuertes insultos y descalificaciones a Alberto Fernández y al jefe de Gabinete Santiago Cafiero, asegura que "todos esperaban" una conferencia de prensa del jefe de Estado "con todas las renuncias sobre la mesa". "No solamente no lo hizo, no lo quiere hacer. Quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada", lanzó,

Al enterarse de que los mensajes de audio habían sido filtrados, la diputada usó su cuenta de Twitter para hacer un descargo y pedir disculpas.