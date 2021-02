Vacunatorio VIP: para Luis Petri “con una renuncia no basta”

La ronda de críticas no acaba luego de conocido, pocos días atrás, el episodio del Vacunatorio VIP que tanto el Ejecutivo Nacional trató de minimizar. Esta vez la voz la alzó el diputado nacional Luis Petri, Frente Cambiemos, quien alertó que “con una renuncia no basta”.

Fue durante la Cosecha Nocturna y el Brindis de las Reinas de la Vendimia 2021 realizado anoche en el Parque Agnesi del departamento de General San Martín, invitado por el intendente departamental Raúl Rufeil.

“Por un lado la Vendimia es algo muy especial para Mendoza y esta tiene una particularidad que se dio en tiempo de pandemia. Con algunas restricciones que no la hacen brillar como otros años pero que nos obliga a adaptarnos y a reacomodarnos a la situación que se vive porque es una marca registrada para los mendocinos y para el mundo”, resaltó.

Por otro lado, considerando que “se ha vivido en esta semana un verdadero bochorno y escándalo con el tráfico de vacunas, la corruptela más espúrea y miserable que se pueda hacer porque estamos hablando del desvío de vacunas hacia personas que no las necesitaban quizás privando a quienes representan a los grupos de riesgo frente a la pandemia por el coronavirus en Argentina”.

“Por eso es importantísimo que se esclarezca todo esto y que aparezcan finalmente los listados completos de todos quienes fueron vacunados a lo largo y a lo ancho de todo el país. Creo que no alcanza con una renuncia, la del ministro Ginés González García. Con eso no nos basta a todos los argentinos. Toda la cúpula tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo y encubrió y menos controló la trazabilidad de las vacunas, empezando por Carla Vizzotti, porque era la responsable del plan de vacunación”, espetó.

El manejo mendocino

En tanto, celebró el reconocimiento que ha tenido en su imagen pública a nivel nacional el gobernador Rodolfo Suarez, “quien ha sabido manejar en forma distinta a la del resto del país a la pandemia y que recibió el apoyo del pueblo de Mendoza. Pero fundamentalmente con el acierto del Gobernador que supo interpretar que debía coexistir tanto el manejo sanitario con el de la economía. Que no era una u otra, si no ambas a la par. Y en donde tiene que estar necesariamente la educación”, manifestó.

En ese sentido sostuvo que “no podemos tener otro año más las escuelas cerradas en Argentina y esto fue un asunto clave para Mendoza, desde donde se alzó la voz desde un principio”. Y añadió: “La provincia además fue pionera en luchar por la apertura tanto del comercio como de la industria, especialmente vitivinícola y del turismo que es motorizadora de otros sectores. Y en eso Mendoza ha sido señera en cómo administrar la pandemia”.

Petri también aprovechó para enviarle un mensaje al SUTE desde donde amenazaron con boicotear el inicio de clases el próximo lunes: “Me parece un irresponsabilidad total. Particularmente teniendo en cuenta que tanto UNICEF como la Sociedad de Pediatría y la Asociación de Médicos nacionales afirman que lo primero que se tienen que abrir son las escuelas y lo último que se tienen que cerrar también son las escuelas”, remarcó.

“Inexplicablemente en Argentina se cerraron escuelas y se abrieron los casinos. Pensemos en el irreparable daño psicológico y emocional y físico que se genera en los chicos no solamente al no llevarlos a la escuela. También en materia de aprendizaje y a la socialización que supone la escuela. En esto toda la sociedad se tiene que unir para defender a un servicio público que es la educación. Un millón de chicos se han retirado de la escuela. La mitad de los chicos no tiene acceso a Internet o no tiene una computadora en su hogar para conectarse y recibir enseñanza vía cualquier plataforma digital”, argumentó.

Cosecha nocturna

La primera cosecha temprana de la variedad de uvas Bonarda inició a las 21.15 donde los funcionarios presentes tomaron un tacho y tijera en mano cortaron los primeros frutos implantados detrás del Templo del Vino que lleva el nombre de la misma variedad. Racimos que más tarde fueron transportados hasta los lagares de la Bodega Don Tito, de Familia Garavaglia.

Además de las reinas departamentales participaron de la cosecha de uvas el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, Daniel Orozco, intendente de Las Heras, Marcelino Iglesias, intendente de Guaymallén, Tadeo García Salazar, intendente de Godoy Cruz y Luis Petri, diputado nacional por el Frente Cambiemos. También el titular de la Liga Rivadaviense de Fútbol y titular de la Cooperativa de Electrificación Rural Alto Verde y Algarrobo Grande y de la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad, FACE, José "Pipo" Álvarez.

Antes de las 21 ya la concurrencia había ocupado los distintos espacios al aire libre en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco, quienes asistieron a distintos show artísticos musicales mientras recorrían los estando de varias bodegas que participaron con sus productos. Incluso el del Plan Bonarda que reunió unas 40 etiquetas con la tercera variedad emblemática de vinos de Argentina.