"Vacunas en heladeras": el Gobierno cruzó a Eduardo López

Las ideas y vueltas por el tema de la campaña de vacunación en Argentina sigue dando que hablar. Desde el Gobierno salieron a contestar los dichos del infectólogo Eduardo López, uno de los miembros del comité de especialistas que asesora al presidente en todo lo relacionado con la pandemia.

“Tener 5 millones de vacunas en heladeras es una barbaridad, un fracaso del sistema”, había manifestado López.

“La Argentina todavía no tiene la Delta circulando de forma comunitaria. Sí la tienen Israel y otros países de Europa. Ahora, esos países han visto que, con dos dosis, en algunos grupos no alcanza. O sea que se necesita una tercera dosis. La Argentina tiene una obligación y una necesidad de aumentar el ritmo de vacunación. Y esto es clave, porque no podemos discutir la tercera dosis cuando no tenemos la segunda”, planteó el especialista.

López apuntó contra el ritmo de vacunación que se está llevando en Argentina.

La respuesta del Gobierno

La jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, fue la voz oficialista que salió a contestar las acusaciones de López y afirmó que "hablar del fracaso" del plan de vacunación es "peligroso".

“No es un fracaso del sistema. Hay que entender el proceso de sacar las vacunas de Ezeiza, controlar la temperatura, volver a empaquetar, mandar a las provincias y las provincias lo distribuyen", explicó Tarragona a raíz de los dichos de Eduardo López.

Tarragona cruzó a López

“La mejor vacuna es la que está colocada en el brazo y la peor es la que no se coloca. Es un problema que realmente las jurisdicciones no lo pudieron explicar”, había dicho por su parte López y también apuntó contra los centros vacunatorios al opinar, que “durante los fines de semana atienden poco o están cerrados. Por qué de las 300 ó 400 mil dosis, los fines de semana cae a 100 o 120 mil”, interpeló el infectólogo y sentenció: “Es una materia aplazada, no con uno sino con cero”.

Desde el Gobierno sostuvieron, para contener las críticas de López, que “el stock de vacunas no es inamovible, está vivo, en permanente llegada y distribución. Y este tipo de afirmaciones es desconocer las complejidades de llegar desde Ushuaia a la Quiaca, que se hace en tiempo récord”.

Para Tarragona, López “desconoce cuáles son todos los procesos logísticos que implica la distribución de vacunas” y que “desconocer esa complejidad es lo que hace plantearse por qué no estamos vacunando”.

“No hay nadie más que todos nosotros que quiera aplicar todas las vacunas que tiene; es raro pensar que no se quieran aplicar las vacunas, no tiene racionalidad ninguna”, detalló la funcionaria, según sostiene TN.

Ritmo de vacunación y competencias

En el mensaje oficial que se difundió durante las últimas horas, la cartera nacional de Salud, afirmó que la aplicación de los sueros “es competencia de las jurisdicciones” y reconoció que “si bien el promedio en el ritmo de vacunación es bueno, no es homogéneo en las distintas jurisdicciones del país, ya que cada territorio presenta diferentes complejidades”.

“Una cosa es vacunar en centros urbanos donde el ritmo de vacunación es mucho más rápido porque la gente está cerca y puede acercarse a los vacunatorios más fácilmente, y otra cosa son los territorios más alejados, con menos densidad poblacional y dificultades de acceso, donde los vacunadores tienen que llegar casa a casa, con las heladeras al hombro. A lo que se suma las disparidades de conectividad que en algunos casos del país enlentece la notificación inmediata de las aplicaciones”, explicaron desde el Gobierno.

Datos del monitor público de vacunación

En la página oficial, se puede consultar en tiempo real, cuanta fue la cantidad de vacunas contra el COVID-19 que se han aplicado hasta el momento en el país y por provincia. Los datos generales, informados hasta este martes 24 de agosto reflejan:

Dosis aplicadas

39.605.804 Aplicaciones

Dosis distribuidas

44.491.834 Dosis

Vacunados con una (1) dosis

27.330.979 Personas

Vacunados con dos (2) dosis

12.274.825 Personas