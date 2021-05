Vacunados: Qué sucede si pasan tres meses sin recibir la segunda dosis

La falta de vacunas es un problema mundial. Y más que nada, en lo que respecta a las segundas inoculaciones. Por estos días, preocupa la cantidad de personas que todavía no han recibido esa segunda dosis, y la pregunta que muchos se hacen es cuánto tiempo de espera puede haber, para que la efectividad de las mismas sea alta. Muchos se acercan a los tres meses sin recibir la vacuna que complete el calendario.

Al respecto, la coordinadora de la Subcomisión de Vacunología de la Asociación Argentina de Microbiología y miembro del Conicet, Daniela Hozbor, expresó en CNN Radio Mendoza: "El sistema inmunológico no responde inmediatamente después de recibir la primera dosis, ya que hay todo un mecanismo de señalización, se activan células, proliferan, se sintetizan proteínas, se genera toda una cascada que se conoce como respuesta de memoria y eso no ocurre instantáneamente sino lleva días para que aparezcan los anticuerpos".

Y agregó que "al menos se necesitan 14 días para comenzar a tener anticuerpos y después, para que haya toda esta maduración del sistema inmunológico, necesitamos por lo menos cuatro semanas. Todo eso se robustece esperando mayor cantidad de tiempo. Si miramos el cronograma de vacunación, para aquellas vacunas que requieren más de una dosis, en general son dos meses debido a esto. De hecho, para Covid-19 están apareciendo estas comparaciones, cómo es la respuesta inmunológica si tenés un esquema de dos dosis donde el espaciamiento son cuatro semanas vs doce semanas, y lo que se está viendo no sólo para la vacuna de AztraZeneca, sino otras como la de Pfizer, que la respuesta inmunológica cuando el espaciamiento es de más de tres meses, se robustece".

Ante la consulta sobre los diferentes laboratorios y si los pacientes son inoculados con distintas vacunas, Hozbor respondió: "En la parte teórica conceptual, dos dosis distintas en general dan una respuesta inmunológica más robusta, pero en vacunas siempre hay que probarlo. Se están haciendo ensayos clínicos para evaluar la combinación. Hace poco publicaron sobre la seguridad, esa combinación de dosis da un poquito de más reacciones adversas pero leves y moderadas que se resuelven en 24, 48 horas y hoy divulgaron que estos esquemas heterólogos estarían dando mayor respuesta inmunológica como se espera".

Finalmente, se refirió a las distintas cepas que existen y la profesional confirmó que "las vacunas que utilizamos en la actualidad, siguen siendo efectivas contra estas variantes, algunas de ellas les pega un poco a la efectividad de las vacunas, en particular, la que es más resistente a la inmunidad por vacunación es la variante de Sudáfrica y no queremos decir que no funciona, sino que se defiende mejor la variante. Pero la vacuna sigue estando bien. De todas maneras, se está trabajando para que no le pegue nada la efectividad, se hacen modificaciones en la plataforma para responder de la misma manera que las vacunas están respondiendo frente al virus primario. Siguen funcionando en más del 50% en su efectividad, eso lo siguen manteniendo pero como se quiere mejorar hay otros desarrollos, incluso se está hablando de vacunas que tengan un amplio espectro, se llaman pan-coronavirus, que puedan hacer frente fuertemente a las distintas variantes e incluso a otros coronavirus como el Mers (Síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio)".