Vacunación ya: adultos mayores clamarán en todo el país

Adultos mayores de toda Argentina harán un llamado urgente al Gobierno Nacional con el fin de que se priorice la vacunación a los considerados grupos de riesgo, entre los que se autoincluyen, antes de la llegada de los días fríos.

Será el próximo sábado 20 de marzo, a las 20, y en conmemoración de haberse cumplido un año del inicio de la pandemia en el país, convocados a través de un “ruidazo” por el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino (foto).

Bajo el slogan de “no queremos morir en silencio”, Semino liderará la proclama de protesta que promete realizarse en distintos puntos del país junto a agrupaciones de personas mayores.

También hemos citado la atención de “todos los miembros de los grupos de riesgo y a toda la sociedad argentina, lo que incluye a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los amigos y vecinos con el objetivo de producir un ruidazo”.

“Reclamamos a las autoridades de todos los niveles, nacional, provincial y municipal, la vacunación de toda la población de riesgo antes de la llegada del frío y de la segunda ola de COVID-19 en Argentina”, explicó.

El llamamiento Semino lo realizó el mismo día en que se conoció que en Chile se endurecieron las restricciones en todo el país transandino tras registrar en las últimas 24 horas 5.556 nuevos contagios de coronavirus. Lo que representa un repunte de casi 2.000 casos respecto del día anterior, mientras que su presidente, Sebastián Piñera, anunció ayer otro paquete de ayuda económica para la clase media afectada por la pandemia.

“Hacé ruido desde tu casa, salí a la ventana o al balcón, tocá bocina, aplaudí en la calle, ayudanos para que la vacuna nos llegue a quienes verdaderamente la necesitamos”, solicitó el representante de uno de los sectores sociales que más sufrió la pandemia en todo el mundo debido a distintos actos de discriminación y segregacionismo ante la escasez de recursos sanitarios.

Por su parte, desde Mendoza, Félix Eduardo Nallim (foto), presidente de la Asociación Gerontológica Argentina, AGA, respaldó la iniciativa señalando que “deben apurarse en colocar la vacuna a los grupos de riesgo con una metodología que no afecte el natural desempeño de todos los efectores que componen el sistema de salud de la provincia”.

El también presidente de la Caja de la Salud Mendoza, amplió que “para lograr eso se debería vacunar en Mendoza, y en el resto de las provincias argentinas, durante las 24 horas del día y no solamente durante el horario de comercio. De modo de no estresar el sistema de salud, local y nacional, y de esa manera se protegería a nuestros adultos mayores de las complicaciones que en algunos casos podría llegar hasta la muerte provocada por la COVID-19”.

Tanto las declaraciones de Semino como de Nallim se conocieron el mismo día en que en el país trascendió que crecerán las restricciones para los viajes al exterior. Con el foco puesto en los viajes a Estados Unidos, Colombia, México y Chile, en vistas del aumento tanto de los casos como de la circulación comunitaria de las mutaciones del virus que ha puesto en guardia a los sistemas sanitarios mundiales.

El médico gerontólogo mendocino es una de las voces que en su momento se alzó en contra de las acciones discriminatorias que se implementaron bajo el estandarte de la emergencia sanitaria ante el avance de la pandemia en 2020, llegando a ser uno de los primeros en protestar contra la medida que les impidió a los adultos mayores a salir de sus hogares en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“No se puede seguir discriminando a los viejos. Esto ya lo hemos vivido y creo que la sociedad toda ha entendido que lo primero que tenemos que atender es el riesgo que corren los sectores de mayor vulnerabilidad ante una enfermedad como la producida por el coronavirus. Y que lamentablemente ponen casi siempre en el centro de la escena a los adultos mayores”, sentenció.

Las consideraciones de ambos dirigentes fueron casi al mismo momento en el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a los 50 estados de ese país que habiliten la vacunación de todos los mayores de edad para el 1 de mayo, en un mensaje a la nación que buscó marcar el cambio de época entre el inicio de la pandemia, cuando la Casa Blanca subestimaba el virus, y su actual gestión del coronavirus.

"Es muy importante que no se discrimine a los viejos. Que no se los infantilice. No hay que creer que por alguna situación fantástica los viejos se transforman en niños. Por eso muchas veces los tratamos como si fueran niños. Y eso los ofende", cerró Nallim.