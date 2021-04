Vacuna de Sinopharm y el gran cambio de estrategia que aplicó el Gobierno

Argentina continúa su plan de inmunización contra el coronavirus en la ciudadanía y la adquisición de uno de los fármacos que hasta el momento se ha utilizado en la campaña, la vacuna china Sinopharm, va llegando a su fin al menos hasta el cumplimiento de los contratos previamente firmados. Habrá que esperar y ver si el país logra arreglar con China, nuevas y futuras provisiones de este fármaco.

Lo cierto es que anoche, poco después de las 22:30hs, llegó a Ezeiza el vuelo de una aeronave Boeing 777 perteneciente a la compañía alemana Lufthansa y con 244.800 vacunas Sinopharm. El avión proveniente de China, había hecho escala en Montevideo.

Por otro lado, en la tarde de este jueves 29 de abril, a bordo del vuelo AR1051 proveniente de Beijing estará arribando otro millón de dosis de Sinopharm y de esta manera quedarán saldados los primeros acuerdos entre Argentina y el país oriental por cuatro millones de dosis o dos millones de esquemas completos de inmunización.

El destino de las últimas vacunas chinas

Hasta que no se firmen nuevos contratos, el país no se surtirá más del fármaco de Sinopharm por lo que todas las vacunas que arribaron recientemente y las que lo harán inminentemente, están dedicadas a completar la inmunización de aquellas personas que ya recibieron una de las dosis de la misma.

Iris Aguilar, jefa de Inmunizaciones de la provincia de Mendoza, explicó en diálogo con los medios, cuál es la situación al respecto: “Las vacunas de Sinopharm que han llegado son destinadas a segundas dosis, por lo tanto no se agregan nuevos vacunados y por la sencilla razón que Argentina no tiene firmando nuevos contratos con China, por lo tanto no se podría asegurar a futuro la segunda dosis si se agregan nuevos vacunados. Así que se están depurando las bases de datos para ver quiénes recibieron las primeras dosis de esta vacuna y si están en condiciones de ser citados para recibir la segunda”.

La opción del diferimiento de inoculación, en el caso de la vacuna de Sinopharm, no tendrá lugar por los motivos explicados por Aguilar. Hay incertidumbre sobre los nuevos arreglos que podría tener Argentina para la adquisición de ese fármaco, por lo tanto apuntan a inmunizar de forma completa a todos aquellos que ya habían sido previamente vacunados.

“Para la segunda dosis van a recibir la notificación vía mail, como lo recibieron para la primera dosis. Convengamos que la mayoría (de las dosis de esta vacuna que llegaron a la provincia), fue aplicada a docentes y algunos miembros de los equipos de salud. Por lo tanto, aquellas personas que han recibido la de Astrazeneca, Covishield o Sputnik, la segunda dosis todavía está pospuesta mínimo 90 días”.

Hasta ahora no se conoció cuál es la eficacia de la vacuna al recibir solo una dosis. Se sabe que con dos dosis, se consigue el 79% de eficacia.

La decisión de no diferir las dosis de la vacuna china, fue "comunicada y acordada en el marco de la reunión de la Comisión Nacional de Inmunizaciones realizada el martes 20 de abril y el Consejo Federal de Salud llevado a cabo el día miércoles 21 de abril”.

Son casi 11 millones de vacunas las que recibió el país, las cuales servirán para dar una primera dosis a ocho millones de argentinos, de los cuales tres millones tendrán completado el esquema de vacunación con dos dosis.

Para el Gobierno nacional, el grupo de riesgo, es decir el prioritario para inocular, ronda los 14,5 millones de habitantes.

Cabe destacar que de momento y con incógnita a futuro, Argentina deja de lado las provisiones de China pero “apura” a Astrazeneca para que cumpla con el contrato por más de 22,4 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19.