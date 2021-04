Usó la "truchez" argentina y lo contó en un audio de WhatsApp

Una mujer de 66 años se vacunó contra el COVID-19 sin tener turno y lo contó a través de un audio en el grupo de WhatsApp de sus amigas, lo que se volvió viral en las últimas horas.

El hecho ocurrió en Concordia, Entre Ríos, y la protagonista del mensaje aseguró que usó la "truchez" argentina, luego de acompañar a su marido a recibir la dosis y darse cuenta de que "no estaban controlando".

"Hola grupete, les aviso que estoy vacunada. Lo fui a acompañar a mi marido. En la entrada, primero me dijeron que no estaba en la lista, pero después adentro nos pidieron los documentos, nos anotaron en una planilla y uno de cada lado nos vacunaron. Buenísimo, no duele nada", arranca el mensaje de voz.

"Sí, yo tengo 66, más vale que no estaba en la planilla, pero en este país tan trucho yo hice uso de la truchez", siguió, para luego contar que "no controlaban".

"Cuando me quise acordar me dijeron 'bueno levante la remera', así que buenísimo", dijo entre risas la mujer.

El mensaje se volvió tan viral que incluso llegó a oídos del intendente Alfredo Francolini, que confirmó todo lo dicho en el audio.

En diálogo con el medio Río Uruguay, el funcionario dijo que al enterarse fueron inmediatamente a controlar las planillas, donde se dieron cuenta de que efectivamente se había vacunado a una mujer que no estaba en la nómina.

En ese sentido afirmó que si hubiese tenido turno, se la habría llamado para recibir la vacuna en pocos días, sin necesidad de la "avivada". "Lo que más me duele es el sinsabor y el engaño de las personas", expresó.