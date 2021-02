Uno de cada dos argentinos es hipertenso y no lo sabe

La Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA) dio a conocer los resultados de una nueva edición de la campaña Conoce y Controla tu Presión Arterial (CyC 2020). Como principal conclusión del relevamiento, se observó que 1 de cada 2 personas mayores de 16 años (50,2%) era hipertensa.

Los datos de esta encuesta en esta oportunidad se obtuvieron sin mediciones de la presión presenciales, sino apelando a que la gente que tuviese en sus domicilios un tensiómetro midiese la presión de toda la familia y subiese los datos a una plataforma en una encuesta online.

Participaron de la campaña 7.941 mayores de 16 años de 2.678 familias (44% hombres y 56% mujeres), los que reportaron el promedio de 2 mediciones de la presión arterial realizadas en sus domicilios con sus propios tensiómetros.

En el programa El Interactivo que se emite por YouTube y Facebook de El Ciudadano, lunes a viernes de 12:30 a 13:30 horas, fue entrevistada la médica Irene Ennis, doctora en medicina Interna y presidenta de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, que indicó: "Las últimas estadísticas dan cuenta de que prácticamente uno de cada dos adultos de nuestro país es hipertenso".

Y agregó "eso es lo preocupante que hay un gran número de esas personas no lo saben, por lo tanto no son tratados y controlados”.

Al consultarle sobre los controles en cuarentena la profesional manifestó:” No tenemos números certeros, pero si sabemos, porque ya tenemos datos, es que mucha gente postergó las visitas al médico y con eso el grado de control en la hipertensión empeoró”.

Y completó “pero este dato de uno de cada dos personas no solo ocurre en Argentina, sino también a nivel mundial, es una cifra que se repite en otros países y es altamente preocupante”.

Y explicó “la hipertensión es tener cifras de presión arterial más allá de cierto valor que se conoce como de bajo riesgo, para tener enfermedades del corazón, del sistema nervioso central, enfermedades del riñón”.

“Ahora la hipertensión en sí misma, al tener la cifra de presión alta, no te produce ningún síntoma, no sos consciente de que estás con hipertensión porque no duele, no pica, no arde, por eso hay que ser consiente que las consecuencias se sufren después de un tiempo”

“Eso puede llevar a tener un infarto de miocardio, un accidente cerebrovascular, un paciente que requiere diálisis por qué no le funcionan los riñones” expresó la doctora.

“Hay un problema muy grande porque todas estas enfermedades cardiovasculares presentan la principal causa de muerte en el mundo, incluido nuestro país y la hipertensión arterial suele ser el factor que produce estas enfermedades, pero además te ofrece la posibilidad de controlarlo, de cambiarlo y no estamos haciendo”.

Y amplió “la única manera de saber si uno es hipertenso o no es tomarse la presión. Es muy sencillo hay muchos equipos validados por lo que puede hacerlo cualquiera en su casa”.

“Si no se cuenta con el equipo no hay ningún inconveniente, hay que ir a la farmacia del barrio, Centro de Salud, hospitales, o al médico de la especialidad médico que vayas a ver”

Además “en el caso de la hipertensión, el registro debería ser desde la niñez cuando los chicos van al control pediátrico anual, es lo mismo con los adolescentes que están en un cambio constante de hipertensión con los estilos de vida que han cambiado” y aclaró que “se debe hacer anual en todas las edades”.

“Lo que debemos hacer es incorporar hábitos saludables, con la pandemia el impacto fue amplio, como la hipertensión no es una urgencia en general se fue postergando y ha tenido impacto negativo y hay datos que lo avalan” cerró la profesional.