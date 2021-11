Uno de cada cuatro jóvenes no trabaja ni estudia en Argentina

Un informe reveló que en Argentina al menos uno de cada cuatro jóvenes de entre 18 y 24 años no estudia ni trabaja y se incluye en la denominada generación 'Ni Ni'.

De acuerdo con el análisis del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, elaborado sobre la base de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 24,1% de los jóvenes tienen carencias educativas vinculadas con la pobreza, por lo que no tienen ni estudios ni un trabajo establecido.

Dentro de los 38 países que forman parte del listado, Argentina ocupa el puesto 34. Mientras que, por el contrarío, Países Bajos aparece con el mejor promedio: apenas el 7,6% de jóvenes son 'Ni-Ni'.

Según las fuentes, el muestreo fue realizado en 2018 y corresponden a niveles prepandemia, motivo por el cual la situación podría haber empeorado por el fuerte impacto de la crisis.

El director del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano, Alieto Guadagni, expresó que “hay que reducir el porcentaje de jóvenes que no estudian, para que tengan mejores probabilidades de encontrar un trabajo, ya que, en promedio, de cada 10 argentinos cuya formación alcanzó el nivel terciario, dos no consiguen empleo y asciende a 4 si se trata de personas que no terminaron la secundaria".

Asimismo, sostuvo que el nivel secundario "se está transformando en el piso establecido por la mayoría de las empresas modernas para el reclutamiento de su personal” y que como resultado de esta decisión se observa el desempleo que va de la mano con el nivel educativo de cada trabajador.