Un joven encontró medio millón de pesos y lo devolvió

Un cordobés encontró una mochila con medio millón de pesos y la devolvió. El propietario aseguró que el dinero era para pagar el sueldo de sus empleados.

El destacable gesto tuvo lugar en la intersección de las calles Santa Fe y Chile, de la ciudad de Villa María. Según explicó a la prensa local el joven, encontró el bolso cuando había ido al centro a hacer unos trámites.

"Encontré la mochila tirada, la agarré y dos personas dijeron que era suya. Yo no sabía quien era el dueño, pero ellos no lo eran porque apenas le dije que conocía a la persona que había perdido la mochila se fueron. Hay gente que se quiere apropiar de lo que no le corresponde", declaró Henry Reynoso.

Henry vive en el barrio San Martín y es técnico electricista. Cuando tomó el bolso del suelo, contó que fue hasta el local de un cliente para abrirlo y ver qué había en su interior.

Al encontrar la importante suma de dinero siguió hurgando, debido a que no le parecía que hubiesen dejado ese dinero tirado por equivocación. Fue allí que dio con los documentos del dueño, a quien logró contactar por Facebook.

"Él no sabía que había perdido la plata y se enteró cuando le contamos. 'Es mí vida', me dijo y yo le tranquilicé para que sepa que estaba toda la plata", describió.

Contó, en tanto, que el propietario del dinero es un comerciante y que no creía en principio lo que estaba ocurriendo, "pero cuando lo corroboró me agradeció y me dijo que quería invitarme a comer. Incluso me dijo de mandarme un almuerzo, pero yo ya tenía un guiso que había hecho mi esposa", dijo contento.

En ningún momento Henry dudó de devolver el dinero: "Hay que hacer las cosas bien, devolver lo que no es de uno. Él me quiere hacer un regalo, pero con las gracias ya está bien".