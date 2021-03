Un astrofotógrafo sanjuanino se anotó para ir a la luna

El magnate japonés Yusaku Maezawa aspira a ser el primer turista espacial que viaje a la Luna es por eso que va a llevar ocho personas con él. Dentro de los aspirantes se encuentra Andrés Jones uno de los dos sanjuaninos que se anotaron.

En el programa El Interactivo que se emite por YouTube y Facebook de El Ciudadano, entrevistaron a Jones que además es especialista en arte audiovisual y astrofotografía.

"Siempre fui un apasionado por los temas del espacio, cuando tuve una cámara lo primero que hice fue apuntar a las estrellas", contó el artista.

Jones explicó cómo fue el proceso para la inscripción: “Me dieron una respuesta rápidamente. Cargué los datos básicos e inmediatamente me confirmaron la suscripción y me dijeron que desde el 15 de marzo empezaría la instancia para superar algunos filtros”.

La pasión del aficionado a la astronomía lo llevó a estudiar inteligencia artificial, para comprender y manejar un algoritmo llamado "Lucy", que permite decantar los píxeles que no sirven de una fotografía y dejar los más cercanos a la realidad.

Plan de viaje

"Estaba con mi pareja y le dije me inscribí para ir a la Luna" comenzó narrando la anécdota y agregó "después le mandé un mensaje a mi hija y contándole y me respondió 'no es normal que a uno le llegue un mensaje así'”, contó risueño el sanjuanino.

El 14 de marzo cierra el proceso de inscripción y de ser seleccionado, Andrés viajaría a la luna en 2023.

La convocatoria a la luna

El magnate japonés, Yusaku Maezawa, está preparando su propio viaje espacial, en un cohete Starship, perteneciente a SpaceX, la empresa de aeronavegación del empresario Elon Musk. Tiene lugar para llevar ocho acompañantes y por eso lanzó una convocatoria para gente de todo el mundo.

Cómo es la inscripción

Los interesados tienen que inscribirse hasta el 14 de marzo en la web de Dear Moon, y una semana después comenzará el proceso de selección, que incluirán entrevistas y exámenes médicos