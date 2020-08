Desde el Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) emitieron una alerta por la presencia de la plaga tucura quebrachera en todo el país. La misma regirá hasta el 31 de marzo del próximo año.

"Se declara el Alerta Fitosanitaria hasta el día 31 de marzo del año 2021, con respecto a la plaga Tucura Quebrachera (Tropidacriscollaris Stoll) en todo el Territorio Nacional, debiendo adoptarse y/o fortalecerse las tareas de prevención, vigilancia y control, consecuentes con la misma", expresa la normativa 568/2020 publicada en el Boletín Oficial.

"Toda persona responsable o encargada de explotaciones agrícolas y ganaderas, autoridades sanitarias, y quienes detecten la presencia de tucura quebrachera, como así también realicen controles a través de medios propios o de servicios prestados por terceros, están obligadas a notificar en forma inmediata y de manera fehaciente al Senasa”.

Tucura Quebrachera: qué es y cómo afecta a los cultivos

La Tucura Quebrachera es una especie de saltamontes de la familia Romaleidae. Es común en los bosques y en las zonas secas de América del Sur, desde Colombia hasta Argentina.​ En partes del norte de Argentina, se considera una plaga.​ También son populares entre los entusiastas de insectos y terrarios.

Estos insectos pueden encontrarse de diferentes maneras como huevos, ninfas o adultos.

Entre sus principales características se resalta que no es una langosta, sino una variedad de Tucura (de 10 a 12 cm) que se alimenta principalmente de quebracho blanco, y ante la falta de éste se van colonizando otras zonas. Se pudo comprobar que la invasión afectó al monte nativo, plantas silvestres y exóticas presentes en la región tales como olivos, citrus etc. En el caso de las pasturas no han sido detectadas afectaciones.