Tabacco: "La epidemiología no empeora por tener abiertas las escuelas"

A pesar del aumento de casos a nivel nacional y la preocupación por la entrada y quizás expansión de las nuevas cepas de COVID-19, que científicamente han demostrado ser mucho más contagiosas, la preocupación pasa por las clases presenciales y los contagios de los chicos en los colegios.

En el programa El Interactivo que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano entrevistaron al doctor Omar Leonardo Tabacco médico pediatra y presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) sobre la vuelta a las aulas de niños con enfermedades crónicas.

Con respecto a eso indicó: "En pediatría son pocos los niños que padecen enfermedades crónicas. Las más conocidas por la gente son el asma, diabetes, discapacidad, problemas cardiacos y respiratorios".

Y agregó:"Sacamos un documento en colaboración con el Ministerio de Salud de la Nación que apunta a reconocer que los factores de riesgo en adultos no son los mismos que en pediatría. Dentro de cada una de las categorías la decisión de presencialidad o de virtualidad tendrán que ver con la decisión clínica del paciente ya que mayor parte de los chicos con estos problemas crónicos están en condiciones de asistir presencialmente, son pocos en los que está contraindicado" manifestó.

Tabacco expresó:“Al repasar el documento los niños y adolescentes que no deberían ir en forma presencial son los que sobre todo tienen problemas inmunológicos, que pueden ser congénitos como las inmunodeficiencias primarias o adquiridos con el HIV o tratamientos médicos que generan disminución de defensas, un claro ejemplo es los pacientes que tuvieron quimioterapia".

Y fundamentó "son chicos que sin pandemia también recomendábamos la escolaridad en casa. No cambia sobre manera la pandemia la posibilidad de que estos chicos vayan al colegio".

Al consultarle sobre si se evalúa cada caso en particular, pero la diabetes se hereda y muchos chicos viven con personas de alto riesgo que no han sido vacunadas, si de igual manera se recomienda la presencialidad Tabacco dijo :"Es necesaria porque el año pasado los chicos con encierro prolongado se enfermaron mucho" y agregó "el concepto es no forzar una situación riesgosa, tener en cuenta la posibilidad de menor riesgo".

"En el caso puntual de diabetes es factor de riesgo en adultos, sobre todo la diabetes tipo 2, asociada a trastornos metabólicos importantes. En el caso de los niños, si el paciente está compensado con la insulina correspondiente no es un factor de riesgo como para que no pueda ir al colegio".

“Es una decisión compartida entre el pediatra, las normas estas y la familia. El médico de cabecera conoce el entorno familiar. Confiamos en esto en el mejor criterio del pediatra para que apoyándose en estas generalidades analice cada situación familiar y la del paciente".

“Si un adulto tiene factor de riesgo importante, que sería un mayor de 80 años con padecimiento crónico, no vacunado y que es el único con el que el chico está en contacto todos los días se analizará el caso puntual. Los chicos no son especiales transmisores de la enfermedad y son menos receptores".

"La escuela no debería ser un factor que empeore la cifra, lo que pasa en la escuela es lo que pasa en la sociedad" y confirmó que "tener las escuelas abiertas no significa que empeore la epidemiología en general".

-¿Qué consejos podemos dar a los padres que el año pasado bajaron mucho el rendimiento?

"Claramente el perjuicio educativo ha sido muy grande, ha habido una brecha muy grande entre los que no tenían posibilidad de acceso a un dispositivo o internet" manifestó sobre los chicos que bajaron su rendimiento sobre el 2020 que no hubo clases presenciales y amplió "aún los que recibieron contenido no es la misma calidad educativa la virtual que la presencial. Uno de los pedidos que hacemos es explicar a los chicos que no será como el 2019, pero tampoco como el 2020".

"Habrá un período de adaptación con los maestros, donde van a repasar seguramente contenidos anteriores antes que fijar los nuevos" expresó.

“Para padres además del consejo de explicar a los chicos que un tránsito distinto, explicar que el éxito de esto depende de los adultos: docentes, personal no docente y la familia".

Tabaccó pidió la responsabilidad por parte de los padres ya que "necesitamos que colaboren en la entrada de salida de colegios, veo acumulación de adultos sin barbijo y sin distanciamiento".

"Eso es un error, no se pueden quedar 15 minutos hablando cuando lo llevan o lo van a buscar. Con quién festejamos los cumpleaños, seguro este año es con la burbuja escolar y no con todo el curso por eso será un año distinto, pero tiene que ser mejor que el 2020 donde no lograron nada de presencialidad” cerró el profesional de la salud.