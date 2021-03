Sin nuevas restricciones, Larreta comienza la vacunación a mayores de 70 años

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció hoy el comienzo de la vacunación contra el coronavirus para las personas entre 70 y 80 años y reconoció que la Ciudad está en un "rebrote" en el número de contagios.

Rodeado por su vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, y parte de su gabinete, Rodríguez Larreta explicó: "Hoy, la cantidad de casos diarios nos muestra que estamos ante un rebrote. Hace un mes teníamos un promedio de 700 casos diarios, hoy estamos ya superando los mil, con picos como el del sábado que tuvimos 1.435"

"Vamos a empezar a empadronar a los más de 200 mil adultos mayores de entre 70 y 80 años", aseguró Rodríguez Larreta, quien adelantó que la inscripción para la franja entre 75 y 79 años ya está habilitada, en tanto quienes tienen entre 70 y 74 lo podrán hacer a partir de las 6 de la mañana del jueves 1 de abril.

Según fuentes oficiales, quienes deseen ser inmunizados deben ingresar a la página web de la Ciudad para solicitar un turno; https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/vacunacion-covid-19/adultos-mayores

Durante la conferencia de prensa aclararon que la apertura de esta nueva etapa en la vacunación no implica que quienes pertenecen a otros grupos que comenzaron antes, como los mayores de 80 años o personal de salud, no puedan inscribirse en caso de no haberlo hecho.

Sobre los motivos en el aumento de los casos, Rodríguez Larreta aseguró que se deben, por un lado, a la llegada del otoño y que se "hacen cada vez más actividades adentro", y por otro lado la aparición de nuevas cepas "que están mostrando un mayor nivel de contagiosidad y por lo tanto más riesgo"

A pesar de ello, el jefe de Gobierno sostuvo que "esta vez nos agarra mejor preparados, con el sistema público adaptado a esta situación" y el "sistema sanitario desplegado".

En tanto, Santilli aclaró que a pesar de los aumentos en los contagios la Ciudad no tiene previsto aumentar las restricciones. Lo mismo aclaró la ministra de Educación, Soledad Acuña, quien señaló que no se modificará el sistema mixto de clases virtuales y presenciales en los colegios porteños.

“Les pedimos paciencia. Todos van a tener su turno para vacunarse y todos van a tener su vacuna”, completó el mandatario.