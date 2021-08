Sigue el escándalo: Florencia Peña demandó a Iglesias y recibió una denuncia penal

Los polémicos dichos del diputado Fernando Iglesias siguen dando que hablar: es que se conoció este jueves 5 de agosto que Florencia Peña demandó al integrante de la cámara baja, por “discriminación” y “violencia de género psicológica, mediática, institucional y simbólica”.

A partir de esta acción, exige el pago de 30 millones de pesos en concepto de indemnización y ya es representada por el abogado Fernando Burlando. La denuncia legal manifiesta que se violan innumerables disposiciones legales vinculadas a los patrones de la violencia de género y que abusan de su autoridad.

Por otra parte, en la tarde de ayer que el precandidato a legislador por la Ciudad de Buenos Aires en la lista de Ricardo López Murphy, Yamil Santoro, informó por su cuenta de Twitter que realizó una denuncia penal al presidente Alberto Fernández, acusando a Florencia Peña por las visitas a la Quinta de Olivos.

Muchos opositores al Gobierno nacional argumentaron que la mediática dé explicaciones, ya que "la reunión privada pudo mantenerse telefónicamente o mediante videoconferencia". Así como también, exigen que se investigue una "conducta deliberada, intencional y dolosa sobre la violación de medidas adoptadas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

De esta última causa está a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal federal Ramiro González, quienes se encargarán de continuar o desestimar la denuncia.

Cabe destacar que el pasado lunes la actriz se había tomado unos minutos de su programa para hablar de los fuertes acusaciones que recibió durante toda la semana y expuso sus sentimientos:

“¿Yo tengo hoy que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente? ¿Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que no soy la petera del Presidente?, indicó entre lágrimas.

A partir de esta situación la comediante sufrió una crisis nerviosa y tuvo que irse de los estudios de Telefé y al día siguiente no concurrió al lugar de trabajo. Según informaron fuentes a Infobae la artista no pidió alguna cantidad en particular de días para tomarse de licencia en el canal, sino que irá viendo día a día cómo se siente.