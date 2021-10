Sergio Berni cargó contra Aníbal Fernández por el conflicto mapuche

Las internas en el Frente de Todos suman un nuevo capítulo. Es que luego de las PASO se profundizó la grieta y actualmente siguen presentes las diferentes opiniones dentro del espacio. En esta oportunidad, el cruce lo protagonizaron Aníbal Fernández y Sergio Berni, referentes de las carteras de seguridad nacional y de la provincia de Buenos Aires, respectivamente.

Aníbal Fernández expresó su firme posición con respecto al conflicto mapuche y se mostró disidente con el bonaerense Berni, quien habría asegurado que el conflicto mapuche "era un ataque terrorista", por lo que era necesario asistir desde la Nación con "refuerzos".

Ante estos dichos el ministro de Seguridad de la Nación le contestó en C5N: “Cuando uno está hablando de un delito de semejante envergadura, lo que metemos es en riesgo a todo un país. No se puede ser tan irresponsable de decir semejante cosa. No admito eso”.

Y agregó: “Ni el Presidente ni yo necesitamos ser aprobados por Sergio Berni”.

Las declaraciones hicieron subir la temperatura y Berni volcó su postura vía Twitter: "Como de costumbre siempre tiene razón querido compañero Aníbal Fernández. Ni usted ni el Presidente necesitan mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia".

En ese sentido, continuó: "Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis métricas no me fallan el 12 de septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. ¿Fui claro? ¿O le hago un dibujito?".

Desde hace varias semanas Sergio Berni hace pública su disconformidad con el rumbo del país y el modelo de gestión que impone el Frente de Todos, en especial luego de conocer los resultados de las elecciones.