Se movió el piso en el Calafate y piden una estación sísmica propia

Al parecer, los devenires de la Tierra siguen sorprendiendo y no solo Mendoza y Cuyo son las únicas regiones sísmicas de la Argentina. Tembló en El Calafate y según indicaron fuentes oficiales la magnitud fue de 5,5 en la escala de Richter. Se trata del movimiento telúrico más fuerte de los últimos 30 años en provincia de Santa Cruz.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- hablamos con el periodista de El Calafate, Guillermo Pérez Luque, contó el panorama por estas horas tras el movimiento que dejó destrozos en los supermercados y una rajadura en el piso del hospital.

“La gente está reponiéndose del susto que hemos tenido a las 4:55 de la madrugada. Quizá para ustedes sea una cosquilla o algo menor, pero en el Calafate no estamos acostumbrado".

Asimismo, el periodista expresó que durante el 2021 los santacruceños vivieron dos acontecimientos similares: uno de 3,5 y otro de 3,6 en mayo. Es por eso que "esta vez fue más intenso, de 5,5 y además más extenso, más de 20 segundos", indicó.

El sismo se llegó a sentir fuerte en las localidades santacruceñas de El Calafate, El Chaltén y la Cuenca Carbonífera y desde hace horas muchas de las familias que fueron víctimas "mandan imágenes de caída de góndolas, una vidriería que perdió aproximadamente 3 millones de pesos en mercadería y también un desmoronamiento que hubo en un cerro cercano" aseguró Luque.

Además agregó: "Hubo rajaduras en el puente Centinela, a unos 20 kilómetros del Calafate. Nosotros estuvimos hablando con el ingeniero vial que lo construyó en 1989 y asegura que eso que está rajado ahí es simplemente la carpeta asfáltica y que no ha dañado a la estructura. Igualmente la gente de Vialidad provincial va a realizar un informe para dar a conocer oficialmente.

Luego de este hecho el Gobierno decidió suspender ciertas actividades como las clases "en forma preventiva para evaluar los daños, que pudiera haber, en algunos establecimientos". A raíz de esta medida se comenzaron a realizar informes preliminares que demostraron que en algunos establecimientos hubo fisuras, rajaduras pero nada estructural.

El temor se hizo presente durante toda la jornada, pero a pesar de eso y algunos daños materiales anteriormente mencionados, no hay lesionados ni personas en estado grave de salud.

La comunicación oficial con el Ejecutivo

Por su parte, el ministro del Interior, Wado de Pedro, informó vía redes sociales que había establecido comunicación con la gobernadora Alicia Kirchner para poner a disposición todos los medios que necesite la provincia, pero desde la Provincia del sur no hicieron ninguna petición al respecto.

"No lo hay y no creo que haga falta. Es algo que alertó, que salió de la escala normal, pero en daños fueron mínimos, focalizados en artículos, mercaderías de comercios", sentenció el entrevistado, pero si sugirió que desde la administración provincial se piense en que se necesita un "sismógrafo vinculado al Instituto Provincial Sísmico", ya que el sismo fue captado en su mayoría por estaciones de Chile porque la Provincia no cuenta con uno propio: "Solo en Esquel hay una estación sismográfica".