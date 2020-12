Se hace imprescindible debatir sobre las penas para menores que delinquen

El acrecentamiento de delitos graves cometidos por menores, que desemboca con el impactante asesinato de Dimitri Amirayan de origen armenio, cuando circulaba en bicicleta por Retiro (Buenos Aires), produjo un nuevo choque institucional entre el oficialismo y la oposición. Esta última porque desempolvó un proyecto que impulsó sin éxito, el entonces ministro de Justicia durante la administración de Mauricio Macri, Germán Garavano, de bajar la edad de imputabilidad de los menores que cometen delitos.

El proyecto opositor de revisar el instrumento jurídico que envuelve el régimen penal juvenil fue reimpulsado por la exministra de Seguridad de la Nación y actual titular del PRO, Patricia Bullrich. Quien resaltó el asesinato del armenio en manos de un menor de 15 años, al mismo tiempo le recordó al oficialismo que en 2019 se presentaron modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil y la respuesta fue una andanada de acusaciones contra el Gobierno. Tras lo cual se preguntó, ¿cuántos ciudadanos tienen que morir para tratar una ley?, ¿no se dan cuenta de que hoy los únicos que están seguros son los delincuentes?

Menor detenido.

El guante oficial lo tomó la actual ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, quien respondió tajantemente que “no hay que estigmatizar”. Inmediatamente dijo que solo se trató de un hecho de inseguridad trágico porque murió una persona hoy también porque fue perpetrado por un menor.

Ministra Frederic.

Para la funcionaria justicialista, “no se deben estigmatizar y creer que todos los jóvenes se pueden convertir en victimarios”. Agregó además “se debe dar una discusión más amplia, donde se midan cuáles son las políticas que el Estado debe tener para impedir que niños menores de 15 años cometan delitos de esta magnitud”.

El Estado y la familia se hacen los desentendidos con un tema tan grave

Sin dudas que el tema es y será difícil de abordar y darle soluciones, cuando se mezclan cuestiones políticas y de doctrinas que no enfocan al mismo. Resultado directo, las cosas siguen como están y los delitos que cometen menores, se acrecientan al compás de más asesinatos.

El Ciudadano, hizo el abordaje de esta problemática, entrevistando a un exfuncionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el abogado Carlos Aguinaga.

—¿Considera necesario que se baje la edad de imputabilidad?

—Sí, es necesario que en la Argentina se modifique la edad de la ley de imputabilidad y la baje, adaptándose a lo que están haciendo el resto los países de la región y del mundo.

—¿De qué sirve esto?

—Eso va a permitir que el menor sepa que cuando se comete un hecho delictivo, eso trae consecuencias. Un aspecto que hoy es muy reiterado, en el que la mayoría de los casos no pasa nada con el menor y con la familia, que hace que sigan viviendo como si no hubiera ocurrido nada. Eso es muy mal ejemplo y una muy mala enseñanza, por lo tanto, considero que modificar ese aspecto de la ley va a traer buenas consecuencias para la comunidad.



—Pero, el delito con participación de menores siguió creciendo…

—Lamentablemente crecieron en forma preocupante los hechos en los que participan menores de edad, más grave aún, creció en número de menores que matan a otra persona. Esto no es algo que ocurra muy excepcionalmente, por lo tanto, tiene que haber un abordaje por parte del Estado que permita que este tipo de hechos no queden como si no hubiera pasado nada. Tiene que haber una actuación del Estado que se ocupe de esos menores que cometen este tipo de delitos.

—Mientras eso se debate, el tema se profundiza con gravedad…

—Por supuesto, está muy claro, si la sociedad no modifica la ley, la situación que vamos a estar viviendo será de extrema gravedad. Si se modifica la ley y se baja la edad de la imputabilidad, con la consiguiente modificación de la Ley Penal Juvenil, esto le va a garantizar a los menores que el Estado se va a ocupar de ellos cuando se comete algún tipo de delitos.

Hay sectores políticos que mezclan conceptos interesadamente

—¿Por qué el Estado se muestra ausente y contradictorio?

—Sí claro, hoy el estado actúa como que no pasara nada, entonces la familia también hace como que no pasa nada y lógicamente, el menor también. El resultado es que nadie aprende y nadie corrige conductas, por lo tanto, es importante que el Estado se haga presente bajando la edad de la imputabilidad.

—¿Solo eso puede o debe hacer?

—No, por supuesto, el tema no se agota ahí. Debe haber también un abordaje integral del problema social que significa que un menor cometa hechos de esta gravedad.

—Tanto dentro, como fuera del gobierno hay sectores que quieren que la Ley Juvenil no se modifique.

—Hay un sector de la sociedad que considera que si se modifica la ley de bajar la edad de imputabilidad de los menores, se estaría perjudicando a los mismos. Lo cierto, es que hoy los menores se perjudican como está la ley, porque el Estado no se ocupa de la prevención y no se ocupa de qué hacer con el menor cuando comete un hecho delictual.

—Visto de esta manera, el tema se hace más delicado...

—Es muy grave porque el Estado mira para otro lado, la familia mira para otro lado y el menor mira para otro lado, por lo tanto, la sociedad necesita que el Estado deje de hacerse el tonto y se ocupe un tema tan importante como es la prevención del delito cometido por menores. Además de analizar detenidamente políticas de Estado que indiquen qué se hace y cómo se reeduca al menor que ha cometido un hecho de estas características.