¿Sanciones a quienes no se vacunen?: El Gobierno aclaró su postura

El Gobierno nacional recordó este jueves 12 de agosto que la vacunación contra el coronavirus es "optativa" y rechazó el carácter punitivo que desde la Unión Industrial Argentina (UIA) plantearon en los últimos días para que apliquen las empresas a los empleados que desistan de inmunizarse.

Luego de las declaraciones del titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja, quien planteó que las empresas no abonen los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus, muchas personas comenzaron a expresar sus opiniones a favor y en contra.

En este sentido, desde el ejecutivo salieron a aclarar la situación y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que "no debería existir ninguna política sanitaria dictada desde las empresas", al rechazar la iniciativa.

"Así que hay una gran aceptación, y por otra parte, no puede haber una política económica, o de sanción, si la vacuna es optativa", insistió el funcionario nacional.

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); así como el presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), José de Mendiguren expresaron estar en desacuerdo con la propuesta. También quien manifestó su postura fue el secretario general de la CGT, Héctor Daer, en declaraciones a Radio La Red: "El salario no puede estar en juego por no vacunarse", y afirmó que "no corresponde" descontar salario y recordó que se trata de una vacunación "optativa".

Asimismo expuso que "no puede haber una política de sanción, vinculada a eso" y consideró que imponer sanciones de ese tipo "no es el camino adecuado".

Detalles de la idea

Hace unos días Funes de Rioja opinó sobre la situación laboral de las personas que actualmente desean no vacunarse y explicó que según su visión como empleador, esa persona ponía en riesgo al resto de los compañeros. Es por ello que como dueño de un negocio la persona tiene todo el derecho a decirle que no concurra a su lugar de trabajo, "y si la persona no va a trabajar, no cobra" había expresado"