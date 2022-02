San Valentín: la influencer discapacitada que apostó por el amor hace 16 años

Cientos y miles de personas en el mundo celebran este 14 de febrero el Día de San Valentín, el amor en todas sus formas se manifiesta en las parejas, en los amigos y familiares todos los días. Cada uno es tan especial como el otro y cada uno enseña tanto como el otro. Así la influencer en discapacidad e Inclusión más reconocida del país Daniela Aza, expresó: "El amor no tiene barreras ni límites".

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- la joven relató en primera persona cómo es vivir este día tan especial:

“Muchas personas celebran el amor, la amistad, también muchos están celebrando quererse a sí mismos, todas son formas válidas. Pero aprovecho para llevar un mensaje sobre los modelos de pareja que tenemos en la vida cotidiana. Teniendo una discapacidad he aprendido con mi marido, con quien hace casi 16 años que estamos juntos, que el amor no tiene barreras ni límites. En realidad las imágenes que nosotros tenemos de no va a poder, las hemos podido superar ambos, al igual que los prejuicios".

El devenir de las relaciones y el amor no tiene fecha de vencimiento, ni una estructura estipulada, el amor surge, cuando menos se lo espera y Daniela, contó que su relación nació así mismo "de casualidad en una noche de verano", cuando ella se encontraba "desanimada" por los prejuicios de la sociedad, ya que dentro de este sistema "alguien con discapacidad nunca es suficiente".

Relatando su historia de amor, expuso que en ese camino coincidió con quien ahora es su esposo: "Me invitan a un cumpleaños de casualidad, no conocía a nadie solamente a quien me invitó, quien resulta que también había invitado a Jony. Nos encontramos y fue todo muy natural. Él siempre fue una persona muy sensible, de mirada abierta. Lo primero que hizo y que me dio señales de que iba por buen camino, es que me ayudó a subir el escalón. Empezamos a charlar, me invitó al cine, que eso lo dramatizamos en el último contenido de Instagram. Así estuvimos meses, hasta que nos animamos a apostar a una relación y así estamos hace 16 años".

A partir de entonces la joven recordó que desde hace unos años "las personas con discapacidad eran eliminadas directamente cuando nacían con alguna condición. No servían para la sociedad. Venimos de esa herencia", pero destacó que hay avances".

Sobre las estructuras sociales que siguen avalando esta estructura diferenciadora, opinó que os medios "tienen cierta responsabilidad al no visibilizar, no cuestionar" y que se puede observó que desde algún tiempo "estamos avanzando, gracias a un trabajo que lo hacen las redes sociales. Yo me animo a mostrar pero falta que se termine de concebir a la discapacidad como parte de la diversidad. No es algo que tiene que ver con la normalidad o no, forma parte de la diversidad y nos tenemos que encaminar en ese sentido".

La discapacidad

"Hay que naturalizar el término. La definición es una condición que en determinada relación con las barreras y obstáculos genera impedimentos", manifestó haciendo referencia a que en muchas ocasiones quedamos discapacitados por las secuelas que pueden producir algunas enfermedades. Entonces, "la discapacidad no se puede desligar de lo social", indicó.

"Alguien con ataques de pánico tiene una discapacidad, también alguien con miedo a volar o con fobias. Pero no se lo llama discapacitado. Eso es lo que quiero decir", concluyó la idea.

En tanto, sostuvo que es verdaderamente importante "hablar de estos temas y respetarnos", porque en realidad "todos tenemos diferencias, somos diferentes y en eso tenemos que buscar la riqueza de la diversidad. Así como vos decís, todos tienen sus características… a mí me resulta normal atarme los cordones con mi marido o mi apoyo y a otro no, a vos tal vez no te parezca normal y en eso tenemos que deconstruir lo que llamamos normal".

Instagram: shinebrightamc o Daniela Aza.