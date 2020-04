Ginés dio indicios sobre cómo se abrirá la cuarentena

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, confirmó que después del 27 de abril “la cuarentena va a seguir, solo que con características distintas”, aunque adelantó que el aislamiento se abrirá en algunas zonas del país.

“Vamos a empezar por geografía, charlando con cada una de las jurisdicciones de las provincias, por nivel epidemiológico. No será igual lo que vaya pasando en cada jurisdicción”, explicó el funcionario en diálogo con Crónica TV.

En ese sentido, el titular de la cartera de Salud indicó que “no pueden ser las mismas decisiones para jurisdicciones donde no hubo casos” y que, de cualquier modo, “el tránsito interjurisdiccional seguirá prohibido”.

Además, al ser consultado sobre el primer mes de cuarentena y el avance de la pandemia en el país, Ginés sostuvo que es “difícil decir que el escenario es bueno” y argumentó: “Es una pandemia mundial y estamos todo mal, pero suelo decir yo que estamos menos mal que en otros países y eso se debe al enorme esfuerzo que hemos hecho los argentinos con la cuarentena”.

En ese sentido, destacó que el Gobierno de Alberto Fernández tomó muchas medidas “todas muy anticipadamente con respecto a otros países, y hoy estamos sintiendo ese éxito”.

“Nadie valora lo que no sucede, quizás si hubieran habido mucho más muertes y dolor, como le pasa a muchos países, hoy estaríamos en una situación de mucha tristeza”, agregó.

Por último, opinó sobre la resolución del gobierno porteño sobre los adultos mayores de 70 años, y sentenció: “Más allá de que no me guste la medida entiendo que es con un espíritu de cuidarlos. No ha sido lo más acertado posible, pero creo que la intención es proteger”.

El Presidente había confirmado que la cuarentena general se mantendrá hasta el domingo que viene, 26 de abril, sin cambios en las grandes ciudades, pero con la flexibilización de las restricciones en las zonas del interior con menor riesgo ante la pandemia del coronavirus​.​